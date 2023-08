Sanierung: Zwischenstand von der Johanneskirche in Hennen

Hennen. Die Sanierung und Restaurierung der Johanneskirche in Iserlohn-Hennen kostet über eine Million Euro. Ein Teil des Geldes steht zur Verfügung.

Mittlerweile ist es nahezu vier Jahre her, als aus der Decke des Chorraums der Johanneskirche in Hennen ein Stück herunterfiel. Damit gingen Probleme einher, die einen schlechten Zeitpunkt erwischten. Eigentlich sollte die Kirche nur modernisiert werden, stattdessen stand plötzlich eine umfangreiche Sanierung auf dem Plan, die 1,6 Millionen Euro kosten wird. Die Kirchengemeinde legt sich ordentlich ins Zeug, um an die finanziellen Mittel zu gelangen. Seit Dezember vergangenen Jahres wird auf dem Gelände gearbeitet, und am vergangenen Freitag gab es eine Aktion, um die Sanierung voranzutreiben.

Da lud die Gemeinde zu einer „Blauen Stunde“ auf den Kirchplatz bei Wasser und Wein ein. Im Anschluss gab es ein Orgelkonzert von Prof. Dr. Michal Markuszewski aus Warschau zu hören. Nicht sein erster Auftritt in den heiligen Hallen, die im Jahr 1175 errichtet wurden. „Ich bin immer wieder sehr erstaunt, was sie alles aus unserer alten Schulze-Orgel herausholen können“, sagt Pfarrerin Christine Grans.

Die Johanneskirche in Hennen ist stark sanierungsbedürftig. Foto: Kevin Kretzler

Orgelkonzert in der Hennener Johanneskirche

2005 gab der Musiker das erste Mal in der Hennener Kirche ein Konzert. Mittlerweile sind es weltweit über 600, die er unter anderem auch in der Kathedrale von Notre-Dame gab. Das wussten auch die Zuhörer in der Johanneskirche zu würdigen, die Eintrittskarten kauften, deren Erlös der Sanierung zugute kommen soll. Andächtig, stellenweise mit geschlossenen Augen, hörten sie den Tönen der alten Orgel zu, die Markuszewski spielte.

In den vergangenen Monaten konnten unter anderem mit solchen Aktionen die Arbeiten finanziert werden. Mittlerweile wurde der Chorraum unterfangen, weil das Fundament nicht sehr tief war. In dieser Woche sollen Gerüste aufgebaut werden. Schildwände müssen vernadelt werden, damit sie sich nicht nach außen dehnen. Der Dachstuhl muss repariert werden, wo Balken marode geworden sind durch Pilze oder Ungeziefer. Außerdem soll das Dach neu verschiefert werden.

Fördermittel für die Sanierung der Kirche wurden zunächst abgelehnt

Eine Förderung zur Denkmalpflege vom Bund wurde zunächst abgelehnt, in einem weiteren Anlauf aber doch genehmigt. So konnten Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro gesichert werden. Das enorme Spendenaufkommen sorgte für weitere 229.000 Euro. Bis zu den anvisierten 1,6 Millionen ist es aber noch ein weiter Weg. Weitere „Blaue Stunden“ werden in den kommenden zwei Monaten stattfinden am 30. September sowie am 15. und 28. Oktober. Unter anderem können im Gemeindebüro Postkarten zum Stückpreis von einem Euro erworben werden. Mit diesen Einnahmen soll die Sanierung unterstützt werden. Weitere Informationen zu Spenden gibt es im Gemeindebüro oder auch im Internet unter www.evkg-hennen.de

