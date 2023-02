Schauburg Iserlohn: Gospelstars sorgen für Hörerlebnis

Was für ein Hörerlebnis! Die „New York Gospelstars“ waren am Sonntag im großen Saal der Schauburg zu Gast und begeisterten dort das Publikum mit ihren herausragenden Stimmen.

Iserlohn. Die „New York Gospelstars“ traten in der Schauburg in Iserlohn auf. Das erlebten die Besucher des Konzerts ohne großen Schnickschnack.

Es gibt Konzerte, die kommen ohne großen Schnickschnack aus. Keine Pyrotechnik, kein bombastisches Lichtspektakel und keine ohrenbetäubende Lautstärke. Was zählt, sind herausragende Stimmen und die Liebe zur Musik. Das bewiesen die „New York Gospel Stars“ jetzt mit ihrem Konzert im großen Saal der Schauburg in Iserlohn. Jeder einzelne der „New York Gospel Stars“ verleiht den emotionalen Liedern eine eigene Stimme und verzaubert damit das Publikum.

Es ist eine Mischung aus traditionellen Gospels und sakralem Gesang, mit dem das Ensemble fesselt. Mitsingen und klatschen ist erlaubt – schließlich leben Gospelkonzerte von der Interaktion zwischen Chor und den Gästen im Saal.

Stars singen unter anderem mit Prince und Justin Timberlake

Alle „Stars“ auf der Bühne haben hervorragende Stimmen, die teilweise über zwei Oktaven gehen. Ahmed Wallace, Matia Washington, Alison Hill Mitchell, Tyrone Flowers, Rashad Roberson und Brittney Clarke arbeiteten beispielsweise auch mit Diana Ross, Mariah Carey, Prince oder Justin Timberlake zusammen. Daneben arbeiten einige noch als Songschreiber, Stimmtrainer oder Arrangeure.

Alle eint die Liebe zu den „Good News“, den „Guten Nachrichten“ – mal stimmgewaltig („Down by the riverside“), mal emotional („Amazing Grace“) und lebensfroh („Oh happy day“). Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von Daquon Williams am Schlagzeug und Tony Robinson am Keyboard.

Am Ende des etwa zweistündigen Konzertes hielt es keinen mehr im Saal auf den Sitzen, es wurde mitgesungen, geschnipst und getanzt. Der Funke sprang von der Bühne direkt in den großen Saal der Schauburg über. Und genau das hatten sich die „New York Gospel Stars“ zu Konzertbeginn gewünscht. „Let’s have a good time together!“ („Lasst uns gemeinsam eine gute Zeit haben!“).

