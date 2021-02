Schauspielensemble sagt Premiere ab

Iserlohn. Auch im Juni wird „Dornröschen“ somit nicht zu sehen sein. Grund sind mangelnde Probemöglichkeiten.

Eigentlich war das Schauspielensemble Iserlohn mit seiner Inszenierung von „Dornröschen“ schon weit fortgeschritten. Bereits ein Dreivierteljahr hatten die Schauspielerinnen und Schauspieler geprobt, vorhandene Kostüme wurden gerade für die Darsteller angepasst. Doch dann kam Corona, und die Theater mussten schließen. So auch das Parktheater, wo die Premiere eigentlich im Mai 2020 stattfinden sollte. Jetzt sollte die Erstaufführung eigentlich im Juni 2021 nachgeholt werden. Doch aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage hat das Schauspielensemble die Premiere jetzt komplett abgesagt. „Das hängt vor allem mit den Möglichkeiten für die Proben zusammen“, berichtet Matthias Hay, 1. Vorsitzender und Geschäftsführer des Schauspielensembles.

Die anhaltenden Kontaktbeschränkungen haben den kompletten Probenbetrieb stillgelegt. Die Schutzverordnungen lassen es natürlich nicht zu, dass die knapp 50 Schauspieler gemeinsam proben. Erschwerend kommt hinzu, dass das Schauspielensemble in der Vergangenheit im Jugendzentrum am Karnacksweg probte. Aus Brandschutzgründen wurde der Ort für fremde Gruppen dicht gemacht. Die Stadt Iserlohn organisierte für das Schauspielensemble einen Ausweichprobenraum im Seniorenheim Waldstadt Iserlohn neben dem Bahnhof. „Als die Pandemie so langsam aber sicher los ging, sind wir gebeten worden, uns einen anderen Probenraum zu suchen.“

Neben der mangelnden Probenmöglichkeiten gäbe es zudem keine Möglichkeit, die Produktion vorzubereiten. „Selbst unsere Damen von der Schneiderei können sich aufgrund der Kontaktsperre nicht treffen.“ Daher sei es unrealistisch, den Termin im Juni beizubehalten. Hinzu komme, dass der Erlass der Landesregierung für die Schulen, außerschulische Veranstaltungen zu besuchen, noch nicht aufgehoben sei. „Der wird auch mit Sicherheit nicht mehr für dieses Schuljahr aufgehoben“, ist sich Matthias Hay sicher. „Das bedeutet: Wir hätten, wenn wir es schaffen würden, sowieso nur eine Aufführung, weil uns die Schulaufführungen dann fehlen würden. Und der ganze Aufwand, der lohnt dann wirklich nicht.“

Ob das Stück komplett auf Eis gelegt wird oder in die nächste Saison rutscht, steht noch nicht fest. Als Auftragsarbeit der Stadt Iserlohn war es im Abo des Parktheaters enthalten. Es ist jedoch die letzte Saison des Theaterdirektors Jojo Jostmann. „Den Nachfolger habe ich noch nicht kennengelernt. Wir wissen noch nicht, wie er sich das grundsätzlich weiter vorstellt.“

Unklarheit, ob Stück in neuen Spielplan passt

Von Seiten des Schauspielensembles bestehe die Möglichkeit, das Stück aufrechtzuerhalten. „Wenn der Neue sagt, dass Dornröschen überhaupt nicht in den neuen Spielplan passt, sind wir natürlich in der Lage, auch etwas anderes zu machen.“ Das werde Matthias Hay erstmal klären müssen.

Das Schauspielensemble hatte Glück, dass es die letzte Studio-Produktion vor dem Lockdown noch durchziehen konnte. Anfang 2020 führten sie das Stück „Bürgerwehr“ auf, so dass sie keine großartigen finanziellen Verluste durch die Krise erleiden.

Die Pandemie trifft das Schauspielensemble besonders auf der sozialen Ebene. Fast der gesamte Vereinsbetrieb ist zum Erliegen gekommen. Es gibt keine Vereinsarbeit, den Mitgliedern sind die Hände gebunden. „Das Theaterspielen, die Proben, das fehlt den Leuten. Hinzu kommt die mangelnde Perspektive, wie es weiter geht. Das zerrt natürlich an den Nerven“, weiß Matthias Hay.

Jetzt will das Schauspielensemble erstmal an seiner Probensituation arbeiten. „Wir sind jetzt dran und versuchen über eine Nutzungsänderung in der Schulstraße uns zu erweitern. Da haben wir unsere Vereinsräumlichkeiten.“ Die Hoffnung bleibt, dass das Schauspielensemble in Zukunft auch dort proben kann, sobald es die Maßnahmen wieder zulassen. „Irgendwann werden diese Zeiten ja auch wieder vorbei sein.“