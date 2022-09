Schick-Nachfolge: Iserlohn bekommt neue Vize-Bürgermeisterin

Iserlohn. Nach seiner Wahl zum CDU-Fraktionschef im Landtag legt Thorsten Schick seine lokalpolitischen Ämter in Iserlohn nieder. Wer ihm folgen soll.

Das war eine Entscheidung, mit der zu rechnen war: Thorsten Schick wird sich von seinen kommunalpolitischen Ämtern und Aufgaben in Iserlohn zurückziehen. Schick ist bekanntlich Ende Juni zum Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion gewählt worden, was eine deutlich erhöhte Präsenz in Düsseldorf erfordert.

Nach der Sitzung der CDU-Ratsfraktion am Montagabend ist eine angedachte Nachfolgeregelung vorgestellt worden. So soll Eva Kirchhoff das Amt der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin übernehmen.

Eva Kirchhoff, hier am Abend der verlorenen Bürgermeister-Wahl. Foto: Dennis Echtermann

Ilona Höche soll künftig Kirchhoffs bisherige Position als stellvertretende Fraktionsvorsitzende bekleiden. Und auf das durch Schicks Rückzug freiwerdende Ratsmandat soll Helmut Prange nachrücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn