Stadtentwicklung Schillerplatz in Iserlohn: Eine Entscheidung am 8. Oktober

Iserlohn. Bis dahin sollen mögliche Generalplaner Detailentwürfe für den Schillerplatz erarbeitet haben.

Die Corona-Krise ist auch bei den Planungen zur Neugestaltung des Schillerplatz-Areals nicht ohne Auswirkungen geblieben. Durch eine teilweise Einkürzung des Zeitkorridors und der Erwartung, dass es auch in der Sommerpause weitere Bewegung gibt, sind die Geschäftsführer der Schillerplatz GmbH, Olaf Pestl und Thorsten Grote, aber zuversichtlich, dass an einer der wichtigsten Wegmarken in diesem Jahr festgehalten werden kann: Am 8. Oktober soll der Rat der Stadt eine finale Entscheidung treffen, mit welchem Generalplaner die Umsetzung der Neugestaltung erfolgen soll. Das bekräftigten beide in einem Gespräch mit der Heimatzeitung.

Dass es aktuell die eine oder andere Verschiebung gibt, hängt im wesentlichen damit zusammen, dass einige Sitzungen politischer Gremien wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind. Diese sind nunmehr aber terminiert. So sollen am 2. Juni der Planungsausschuss und am 10. Juni der Aufsichtsrat der Schillerplatz GmbH einen wichtigen Zwischenschritt beraten. Dann soll die Zahl der Bürogemeinschaften, die im Rahmen des sogenannten Teilnahmewettbewerbs Stegreifentwürfe eingereicht haben, von fünf auf maximal drei reduziert werden. Deren Aufgabe wird es dann sein, bis zur Entscheidung im Oktober Detailentwürfe mit belastbarer Kostenkalkulation zu erarbeiten. Auch soll schlüssig erläutert werden, dass die Planungen baulich umsetzbar sind.

Am 13. Juni soll dieBürgerinformation beginnen

„Wichtig ist es uns, dass die Planer wirklich verstanden haben, wie ein Schillerplatz-Areal der Zukunft auf Basis der Gegebenheiten funktionieren kann. Also ob die Büros ein Gespür dafür entwickelt haben, wo wir hinwollen“, sagt Olaf Pestl. Dazu gebe es einen umfassenden Kriterienkatalog. Am 12. Juni soll öffentlich kommuniziert werden, welche Bürogemeinschaften weiter im Rennen bleiben.

Ab dem 13. Juni soll dann eine erweiterte Bürgerinformation starten – mit Angeboten beispielsweise in der Schillerbox, wegen der Corona-Einschränkungen aber auch verstärkt online. Dort soll es möglich sein, direkt Fragen an die Verantwortlichen zu stellen.

Nach der Vergabe im Oktober wird der dann gefundene Generalplaner rund ein Jahr Zeit für die detaillierte Ausführungsplanung haben. Nach erfolgter Baugenehmigung soll es dann losgehen. Zu den Inhalten der jetzt eingereichten Stegreifentwürfe machen Pestl und Grote keine Angaben, auch nicht vage. Das begründen sie mit den strengen rechtlichen Begleitregeln des Wettbewerbs- beziehungsweise Vergabeverfahrens. In jedem Fall habe der bisherige Wettbewerb aber interessante Ansätze geliefert. Die Planer seien kreativ an die Aufgabenstellungen herangegangen.

Ein Großprojekt wie die Umgestaltung des Schillerplatzes trotz zu erwartender wirtschaftlicher Auswirkungen der Corona-Krise? Aus Sicht von Olaf Pestl ist es überhaupt nicht ratsam, bei Planung und Umsetzung eine längere Pause einzulegen. Denn die bauliche Restlaufzeit beispielsweise des Parkhauskomplexes gebe dafür letztlich keinen Spielraum. Gutachterlich, so Pestl, sei ein Weiterbetrieb des jetzigen Parkhauses beispielsweise nur noch bis 2022 zu verantworten. Gleichwohl müsse natürlich das Krisengeschehen im Auge behalten werden. So sei beispielsweise die Frage zu stellen, inwieweit wirtschaftliche Turbulenzen möglicherweise Auswirkungen auf die Bereitschaft von Privatinvestoren haben, sich beim Schillerplatz-Projekt zu engagieren. Ein klares Bekenntnis, so Olaf Pestl und Thorsten Grote, gibt es auch weiterhin zur Vorgabe, das Kaufhaus Galeria Karstadt Kaufhof am Standort Iserlohn zu halten. Flexibel sollen die Planungen auch bezüglich der Fragestellung sein, welcher Weg am Ende in der Rathausfrage beschritten wird. „Sicherlich werden im Oktober noch nicht alle Probleme gelöst sein“, so Pestl.

Unschwer zu erkennen ist, dass die Ratssitzung am 8. Oktober nach dem Termin der Kommunalwahl am 13. September stattfindet. Dennoch wird der Rat in seiner aktuellen Konstellation zusammenkommen, denn dessen Wahlperiode wird dann noch nicht beendet sein.

Treppenaufgang sollbis Ende Juli fertig sein

Weiterhin Geduld gefragt ist bei der Umsetzung einiger Maßnahmen, die die Anbindung des Schillerplatzes nach dem Abriss der Brücke bis zu einer Neugestaltung verbessern sollen. Nach aktuellen Stand soll das Gerüst der Sparkasse bis Ende Mai abgebaut sein. Das ist Voraussetzung dafür, dass ein ausreichendes Baufeld zur Verfügung steht, damit im Zwischenraum zwischen Schillerplatz und Parkhaus ein neuer Treppenaufgang gebaut werden kann. Angebunden werden soll er durch einen zusätzlichen Fußgängerüberweg mit Ampel am Theodor-Heuss-Ring. Bis Ende Juli soll das dann erledigt sein – einschließlich einer moderaten Überarbeitung der Parkhaus-Fassade an den Abbruchkanten. Aufgestellt sind auf dem Schillerplatz im Bereich der Absperrungen bereits eine größere Anzahl an Blumenkübeln. Noch in diesem Monat soll auch der Kinder-Spielpunkt aufgebaut sein.