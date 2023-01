Baustelle Schillerplatz in Iserlohn: Mit Brecher in die nächste Phase

Iserlohn. Die Abbrucharbeiten auf dem Schillerplatz in Iserlohn gehen weiter voran. Jetzt beginnt die nächste Phase für die Bagger auf dem Karstadt-Gelände

Die Abbrucharbeiten auf dem Schillerplatz in Iserlohn gehen in die nächste Phase. Wie die Stadt mitteilt, haben sich die Bagger am ehemaligen Karstadt-Gebäude in den vergangenen Monaten soweit vorgearbeitet, dass die im Osten liegenden Gebäudeteile wie der „blaue Anbau“ abgerissen werden können.

Zudem wurde eine weitere Maschine auf das Abbruchfeld gestellt – ein sogenannter Brecher. Er wird zur Zerkleinerung der Recyclingbaustoffe, wie zum Beispiel Schutt und Beton, eingesetzt. Das zerkleinerte Material wird im Anschluss wieder verwertet.

