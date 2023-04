Schillerplatz Iserlohn: Hier werden die Bürger informiert

Es geht voran: die Baustelle am Schillerplatz am 19. April.

Iserlohn. Wer gerne persönlich über den Sachstand der Schillerplatz-Baustelle in Iserlohn informiert werden will, der ist hier richtig.

Der aktuelle Planungsstand zum Schillerplatz-Projekt in Iserlohn wird am Freitag, 28. April, zwischen 15 und 18 Uhr sowie am Samstag, 29. April, zwischen 10 und 14 Uhr präsentiert, um weitere Anregungen zu sammeln. An beiden Tagen sind Interessierte eingeladen, im Bereich Marktplatz/Schillerplatz-Areal mit Architekten des beauftragten Architekturbüros sowie städtischen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Dazu wird ein Baustellen-Pavillon aufgebaut.

Zusätzlich lädt die Stadt Iserlohn zusammen mit der Schillerplatz GmbH zum 3. Online-Live-Talk am 28. April um 19 Uhr ein. Die Anmeldung zum Live-Talk erfolgt per E-Mail an schillerplatz@iserlohn.de; die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Während des Talks besteht die Möglichkeit, per Chat-Funktion Fragen zu stellen, die dann live beantwortet werden. Interessierte können bereits im Vorfeld ihre Fragen an carmen.kammer@iserlohn.de senden.

Weiterhin besteht das Angebot der Sprechstunde im Waldstadtlabor. Jeden Mittwoch von 11 bis 13 Uhr steht Carmen Kammer für Fragen zum Schillerplatz-Areal zur Verfügung. Ebenso kann sie unter 02371/217-2418 bei Rückfragen zum Live-Talk und dem Baustellen-Talk im Zelt kontaktiert werden.

