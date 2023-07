Schillerplatz Iserlohn: So gehen Bohrungen voran

Iserlohn. Die Bohrarbeiten am Schillerplatz in Iserlohn schreiten voran. Welche Hinweise auf auffällige Bereiche bei den Bohrungen gefunden wurden.

Die Bohrungen am Schillerplatz in Iserlohn zur Erkundung des Altbergbaus schreiten laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus voran. Sie erfolgen aufgrund der verbliebenen Fundamentköpfe in einem gleichmäßigen Raster über sogenannte Bohrketten: Es verlaufen Bohrpunkte von Westen nach Osten – jeweils nach Norden versetzt. Gebohrt wird senkrecht etwa 50 Meter tief. Dadurch sollen die Lagerstätte sowie deren Verlauf erkundet und auffällige Bereiche ermittelt werden, wie zum Beispiel Holz oder Lockermaterialien durch Verbruch/Versatz, die einen Hinweis auf den Abbau und somit zu sichernde Bereiche geben.

Bei den bisher erfolgten 80 Bohrungen konnten in Tiefen von rund 30 bis 45 Metern Hinweise auf den Abbau gefunden werden. Erwartungsgemäß vertieft sich der Abbaubereich in nördlicher Richtung. Zudem ergibt sich aus den bisherigen Bohrungen eine sehr uneinheitliche Tiefe für die Oberkante des Massenkalkes. Dieser ist stark verkarstet. An einigen Stellen konnte das Erz selbst erbohrt werden. Ähnliche Erkenntnisse lieferten bereits die Vorerkundungen, die bisherigen Baugrunduntersuchungen sowie die vorangegangenen altbergbaulichen Untersuchungen an der Sparkasse.

Erkundung bis zur Vinckestraße

Die Kunststoff-Verrohrung verbleibt für eine nachfolgende Verfüllung der auffälligen Bereiche im Boden. Sobald die östliche Fläche aus dem Abbruchbereich frei wird, erfolgen weitere Erkundungen in dieser Richtung. Zudem wird versucht, tiefe Schrägbohrungen bis an die Grundstücksgrenze der Sparkasse und unter die Vinckestraße zu setzen, um auch diesen vom Bergbau beeinflussten Bereich zu erkunden.

Ansprechpartner für Interessierte

Für Informationen und Fragen rund um den Schillerplatz steht Carmen Kammer von der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke als Ansprechpartnerin für zur Verfügung. Interessierte können einen Gesprächstermin mit ihr vereinbaren, entweder unter 02371/217-2418 oder per E-Mail an carmen.kammer@iserlohn.de.

