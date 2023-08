Gewalt Schläge in Iserlohn: Jugendliche greifen MVG-Kontrolleure an

Iserlohn. Zwei mutmaßliche Schwarzfahrer haben Kontrolleure der MVG angegriffen. Die Jugendlichen konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei mutmaßliche Schwarzfahrer haben am Freitagnachmittag in Iserlohn einen Bus-Kontrolleur geschlagen. Laut Bericht der Polizei kontrollierten Mitarbeiter der MVG gegen 14.30 Uhr die Fahrgäste im Bus der Linie 16. Dabei trafen sie drei Jugendliche, von denen zwei keinen Fahrausweis vorzeigen konnten. Weil sie sich weigerten, ihre Personalien anzugeben, riefen die Kontrolleure die Polizei und stiegen zusammen mit den Jugendlichen am Fritz-Kühn-Platz aus.

Als sich einer der Kontrolleure kurz abwandte, flüchtete der erste. Den zweiten konnte der Kontrolleur am Kragen packen, worauf ihm der einen Schlag gegen den Kopf verpasste. Die beiden rollten über den Rasen, bis Unbeteiligte dazwischen gingen. Die Jugendlichen konnten flüchten.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Videoaufnahmen aus dem Bus wurden gesichert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter 02371/9199-0.

