Schlägerei in Iserlohn: Ein Stück vom Ohrknorpel abgebissen

Iserlohn. An der Bismarckstraße eskalierte ein Streit zu einer Schlägerei. Dabei wurde einem 37-jährigen Hemeraner ein Stück vom Ohrknorpel abgebissen.

Bei einem Streit an der Bismarckstraße am Samstag gegen 19 Uhr wurden drei Personen leicht verletzt. Unter anderem biss einer der Kontrahenten dem anderen ein Stück vom Ohrknorpel ab. Laut Angaben der Polizei kam es in Höhe der Gartenlaube zum Streit. Ein 37-jähriger Hemeraner soll einen 46-Jährigen Iserlohner dabei erwischt haben, wie er gegen sein dort geparktes Auto urinierte, was dieser jedoch bestritt. Der 37-Jährige soll darauf auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben. Der 46-Jährige biss seinem Kontrahenten ein Stück vom Ohrknorpel ab und riss ihm das T-Shirt vom Leib. Die Verletzung musste im Krankenhaus genäht werden.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Ein 18-jähriger Begleiter versuchte laut Polizei, dazwischen zu gehen und soll seinerseits von der 40-jährigen Begleiterin des 37-Jährigen geohrfeigt worden sein. Sowohl der 46-Jährige, als auch sein 18-jähriger Begleiter wurden leicht verletzt. Die Polizei hat gegen alle Beteiligten Ermittlungen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wie in solchen Fällen durchaus üblich, gibt es teils unterschiedliche Schilderungen des Sachverhaltes. Daher bittet die Polizei auch in diesem Fall um Hinweise von unabhängigen Zeugen an 02371/91990.

