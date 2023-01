Eine Schlägerei zwischen mehreren Männer in der Iserlohner Innenstadt ist jetzt damit geendet, dass ein Beteiligter ein Klappmesser einsetzte. Die Polizei konnte alle Beteiligten fassen.

Gewalt Schlägerei in Iserlohn: Mann sticht mit Klappmesser zu

Iserlohn. Bei einer Schlägerei in Iserlohn hat ein Beteiligter ein Messer eingesetzt. Die Polizei ermittelt nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern ist es jetzt in der Iserlohner Innenstadt gekommen. Dabei setzte einer der Beteiligten auch ein Klappmesser ein. Die Polizei konnte ihn festnehmen und ermittelt jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 21-Jähriger beabsichtigte laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Auto an der Mendener Straße aus einer Hauseinfahrt zu fahren. Ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger blockierten allerdings die Ausfahrt, indem sie dort auf dem Gehweg standen. Da sie keine Anstalten machten weiterzugehen, stieg der 21-Jährige aus seinem Fahrzeug und sprach die beiden an. Unvermittelt schlugen die beiden Männer daraufhin auf den 21-Jährigen ein.

Familienmitglied eilt zur Hilfe: Angreifer zückt Klappmesser

Ein Familienangehöriger des Geschädigten, der die Auseinandersetzung mitbekam, eilte zur Hilfe. Aber auch er bekam Schläge ab. Zudem zog der 22-jährige Täter ein Klappmesser und stach damit in die Richtung des 19-Jährigen Familienmitglieds, verfehlte ihn jedoch. Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Sie konnten durch die alarmierten Polizisten im Bereich Konrad-Adenauer-Ring/Theodor-Heuss-Ring festgenommen werden. Das Klappmesser wurde sichergestellt. Die beiden Täter führten Betäubungsmittel mit sich. Auch diese wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und Gefährlicher Körperverletzung.

