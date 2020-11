Schleddenhof ist eine Großbaustelle

IDass es zumindest bis zum Wochenende noch weitestgehend frostfrei war, hat die Verantwortlichen beim Iserlohn Schleddenhofer Bade- und Schwimmverein sehr gefreut. Denn dadurch kam man im Freibad bei den Erdarbeiten für die Erneuerung der gesamten Filteranlage inklusive Zu- und Abflussleitungen gut voran.

„Momentan sind wir absolut im Zeitplan“, stellte am Samstag der 2. Vorsitzende Rainer Bormann fest, der mit Jugendwart Adrian Raabe die Bauleitung für den Verein übernimmt. Um so erfreulicher sei das, da man für solche Großbaustellen im Schleddenhof ja nur ein kleines Zeitfenster von der Schließung im September bis zum nächsten Saisonstart am 1. Mai habe, und besonders auch vor dem Hintergrund, dass der Start sich verzögerte. „Die Schwimmbadtechnik-Firma, mit der wir bisher zusammengearbeitet hatten, hat uns leider bei der Abgabe eines Angebots mehrere Wochen hingehalten und dann ganz versetzt“, berichtete die 1. Vorsitzende Stephanie Hennecke. Mit der Mülheimer Firma Ledos gibt es nun einen zuverlässigeren Partner, der zudem auch bei den anderen Iserlohner Bädern und Lehrschwimmbecken zuständig ist.

Nach der Entfernung des stählernen fünf Meter hohen Filterbehälters wurde der Boden für den neuen aus Kunststoff mit Beton-Estrich nivelliert. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Sehr froh ist Stephanie Hennecke auch, dass der Verein mit Rainer Fiesel einen Präsidenten habe, der sich nicht zuletzt durch seine Arbeit bei der Bezirksregierung in Arnsberg gut mit Förderanträgen auskenne. Denn so richtig es sei, dass mit Steuergeldern verantwortungsvoll umgegangen werde: Die Beantragung der Mittel im Rahmen des Landesprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ sei entgegen der Ankündigung alles andere als einfach gewesen. „Es gab immer wieder Rückfragen. So mussten wir beispielsweise schriftlich nachweisen und bescheinigen, dass wir kein Wirtschaftsbetrieb sind, was ja auch einfach durch eine Nachfrage beim Finanzamt hätte geklärt werden können“, wundert sich die ehrenamtliche Vorsitzende. Und auch jetzt seien die vom Land zugesagten 328.000 Euro immer noch nicht auf dem Vereinskonto, aber zumindest habe es schon die Erlaubnis gegeben, mit den Arbeiten zu beginnen.

Für die Entsorgung der Ablaufrinne und des alten Überlaufbeckens, das aus hygienischen Gründen weichen muss, wird nach einer möglichst kostengünstigen Lösung gesucht. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Schon jetzt steht indes fest, dass allein der erste Bauabschnitt teurer wird als ursprünglich geplant: Ohne die Tiefbauarbeiten und die Entsorgung der Reste der Betonrinne und des Überlaufbeckens (für die noch eine möglichst kostengünstige Lösung gesucht wird) schlägt die Erneuerung der fast vier Jahrzehnte alten Filteranlage mit 344.000 Euro zu Buche. „Auch Eigenleistungen wie die Aufnahme des Pflasters durch unsere Wasserballer oder den Rückbau der alten Elektrotechnik durch andere Vereinsmitglieder sind da noch gar nicht enthalten“, sagt Stephanie Hennecke und rechnet am Ende mit Kosten von mindestens 400.000 Euro.

Weitere 325.000 Euro sind indes vorgesehen für die genauso dringend notwendige Sanierung des undichten Beton-Beckenkopfes und die Erneuerung der Fliesen im großen Becken. „Weil die Schäden immer großflächiger werden und es keinen Sinn mehr macht, Jahr für Jahr allein dafür immer wieder rund 10.000 Euro zu investieren.“ Auch wenn der ISSV dank guten Wirtschaftens „ein bisschen an Rücklagen“ habe – die allerdings durch zwei Rohrbrüche schon arg strapaziert wurden – und man eigentlich ungern „auf Pump“ finanziere, könne der Eigenanteil bei der größten Baumaßnahme der vergangenen Jahrzehnte nur mit einem langfristigen Kredit gestemmt werden.