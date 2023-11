Schlesische Straße in Iserlohn: Das ist der aktuelle Stand

Iserlohn Seit März ist die Schlesische Straße wegen Bauarbeiten nur einseitig befahrbar. Wie der aktuelle Stand ist und wann der Verkehr wieder rollt.

Seit rund acht Monaten fließt der Verkehr an der Schlesischen Straße nur noch in Richtung Hemer. Aufgrund der Erweiterung des Fernwärmenetzes durch die Stadtwerke kommt es seitdem zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Neben der Seilerseestraße, die im vergangenen Monat wieder freigegeben werden konnte, ist sie eine der wichtigsten Verbindungsstraßen in Iserlohn und das nicht nur für den innerstädtischen Verkehr.

Doch die Aussichten stehen derzeit gut. Das teilten die Stadtwerke auf Nachfrage mit. „Sofern das Wetter mitspielt und kein Winter oder Schlechtwettereinbruch geschieht, sind wir zuversichtlich, die Baumaßnahme, wie geplant, noch vor Weihnachten abzuschließen“, erklärt Sprecherin Chantal Kleine. Die Straße könnte dann wieder gänzlich befahren werden.

Bauarbeiten in drei Teilabschnitten

Die Bauarbeiten an der Schlesischen Straße wurden in drei Teilabschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt östlich des Kreisverkehrs in Richtung Hemer konnte im Frühjahr bereits fertiggestellt werden. Die Straßen Im Lau, Auf dem Kämpchen, Auf dem Winkel und Teile der Schlesischen Straße sind seitdem an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Der zweite Bauabschnitt, der Ende April startete, läuft derzeit noch und wird, ebenso wie der letzte Abschnitt, aller Voraussicht nach Mitte Dezember enden. Aktuell werden, westlich des Kreisverkehrs, Rohrbauarbeiten im Bereich der Einmündung Am Löbbeckenkopf durchgeführt. Sobald die Fernwärmeleitungen gelegt wurden, müssen diese noch auf Dichtigkeit überprüft werden.

Am Kreisverkehr werden Tiefbauarbeiten durchgeführt. Foto: Michael May / IKZ

Die dritte und letzte Baumaßnahme an der Schlesischen Straße läuft seit dem 16. Oktober. Dort werden unmittelbar am Kreisverkehr Tiefbauarbeiten durchgeführt. Hier findet der Lückenschluss zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt statt. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die neuen Rohrleitungen an das Bestandsnetz am Heizwerk am Verkehrslehrgarten angeschlossen.

Parkplatzsituation bleibt angespannt

Die Straßen, die die Verkehrsteilnehmer derzeit als Umleitungsstrecke nutzen müssen, werden dann wieder entlastet. Das betrifft vor allem den Bereich Wiesengrund und die Westfalenstraße. Wenn der Verkehr an der Schlesischen Straße wieder in beide Richtungen fließen kann und alle Barken entfernt werden, wird auch das Parken wieder problemlos möglich sein. Angesichts der angespannten Parksituation mussten Anwohner auf Nebenstraßen ausweichen und längere Wege auf sich nehmen. Das Problem ist Chantal Kleine bekannt. „Uns erreichten negative Äußerungen von Anwohnern, dass nicht genügend Stellflächen verfügbar sind. Das wissen wir und versuchen das Problem so gut es geht zu minimieren.“ Bis voraussichtlich Dezember brauchen Anwohner und Verkehrsteilnehmer noch Geduld.

