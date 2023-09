Schlesische Straße in Iserlohn: SPD sorgt sich um Senioren

Die Baustelle in der Schlesische Straße in Iserlohn ist laut SPD ein Problem für Senioren.

Iserlohn. Die Baustelle an der Schlesischen Straße in Iserlohn beeinträchtigen laut SPD die Senioren. Daher stellt sie mehrere Fragen an den Bürgermeister.

Die SPDIserlohn sorgt sich um die Situation von Senioren im Zuge der Baustelle an der Schlesischen Straße und hat darum eine Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe geschickt. „Die Straßenbauarbeiten in der Schlesischen Straße beeinträchtigen auch Anwohner in den anliegenden Gebieten, insbesondere in den Straßen Im Lau, Auf dem Winkel und Auf dem Kämpchen. Die Problematik soll dem Büro des Bürgermeisters gegenüber bereits thematisiert worden sein. Aufgrund der seit Wochen ausbleibenden Rückmeldung, wurden wir gebeten, den Sachverhalt und Lösungsmöglichkeiten nochmals nachzufragen“, schreibt die SPD.

Seit Einrichtung der Baustelle im März dieses Jahres würden laut SPD die MVG-Linien 11 und 12 die vorgenannten Bereiche der Stadt, in denen auch viele Senioren leben, nicht mehr anfahren. Einkäufe in den nahe gelegenen Supermärkten am Bädeker Platz und an der Westfalenstraße sowie Besuche bei Ärzten und Therapeuten seien seitdem für einige Anwohner zu einer großen körperlichen, mitunter auch finanziellen Herausforderung geworden, weil auch Taxis genutzt würden. Die MVG sei für Kunden telefonisch nicht oder wenn überhaupt nur mit langer Wartezeit erreichbar.

Nun bittet die SPD um Beantwortung folgender Fragen: Welche Möglichkeiten wurden bereits geprüft, um Anwohner zu unterstützen, die aufgrund der Baustelle keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können? Welche Informationen wurden an die anfragenden Iserlohner gegeben, die sich an das Büro des Bürgermeisters gewandt haben? Wie können die Kunden entschädigt werden, die wegen der geänderten Fahrpläne ihre Jahreskarten nicht nutzen können? Gibt es Pläne, den Fahrplan der genannten Linien nach Fertigstellung der Baumaßnahmen dauerhaft zu ändern? Wenn ja, welche Auswirkungen hätten diese Änderungen, welche Linien sollen zukünftig das Gebiet im Lau anfahren? Wenn nein, wann können Anwohner damit rechnen, dass die Linien wieder die Haltestellen Im Lau anfahren?

