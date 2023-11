Die Baustelle in der Schlesische Straße in Iserlohn ist laut SPD ein Problem für Senioren. Jetzt hat sich der Bürgermeister geäußert.

Iserlohn Iserlohns Bürgermeister beantwortet die Fragen der SPD zu den Beschränkungen für Senioren, die es durch die Baustelle „Schlesischen Straße“ gibt.

Die Baustelle an der Schlesischen Straße in Iserlohn beeinträchtigt laut der Iserlohner SPD die Senioren. Daher stellte sie in einer Anfrage Mitte September mehrere Fragen an den Bürgermeister zu diesem Thema. Auf diese Fragen hat Bürgermeister Michael Joithe jetzt geantwortet.

Die Frage, welche Möglichkeiten bereits geprüft wurden, um Anwohnerinnen und Anwohner, insbesondere Seniorinnen und Senioren zu unterstützen, die aufgrund der Baustellensituation aktuell keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, um Erledigungen nachzugehen, beantwortet Joithe wie folgt: „Nach der Kontaktaufnahme durch Anwohnerinnen und Anwohner des angesprochenen Bereichs wurde mit der Straßenverkehrsabteilung, den Stadtwerken Iserlohn und der MVG Rücksprache gehalten. Stadtwerke und MVG haben mögliche Verlegungen der Haltestellen besprochen. Allerdings ist die Fahrbahn im angesprochenen Bereich schmal und der Parkdruck hoch. Pkw parkten ständig im für die Durchführung des Linienverkehrs notwendigen Wendebereich, sodass die Aufrechterhaltung des Linienverkehrs nicht möglich war. Ebenso wurde im Nahbereich der Lichtsignalanlagen geparkt, die Ampelkontakte der Baustellenampeln konnten durch die Busse nicht erreicht werden und der Verkehr kam in Gänze zum Erliegen. Der Versuch, die Situation durch das Erteilen von Verwarnungen und Abschleppmaßnahmen zu regulieren, führte leider nicht zum gewünschten Erfolg. Der Wendebereich wurde weiterhin dauerhaft beparkt.“

Verärgerung sei nachvollziehbar

Außerdem stellte die SPD-Fraktion dem Bürgermeister die Frage, welche Informationen seinerseits wann an die anfragenden Iserlohnerinnen und Iserlohner gegeben wurden, die sich an das Büro des Bürgermeisters gewandt haben. Dazu schreibt der Bürgermeister: „Eine Anfrage aus dem Bereich der Schlesischen Straße Ende Mai 2023 hat dazu geführt, dass nach Rücksprache mit der Abteilung Straßenverkehr und der Feuerwehr zusätzliche Querungsstellen für Rettungskräfte durch die Baufirma eingerichtet worden sind. Zwei weitere Anfragen, aus dem Bereich der Schlesischen Straße und der Straße Im Lau aus August 2023 wurden sowohl schriftlich als auch telefonisch dahingehend beantwortet, dass die Verärgerung nachvollziehbar ist, es sich allerdings nicht um eine Baumaßnahme der Stadt Iserlohn, sondern der Stadtwerke Iserlohn handelt, die in dem Bereich Fernwärmeleitungen verlegt.“

Weiter heißt es in der Antwort des Bürgermeisters: „Nach Rücksprache mit den Stadtwerken konnte ergänzt werden, dass die Entscheidung getroffen wurde, direkt größere Straßenabschnitte zu beanspruchen, um den Ausbau möglichst schnell voranzutreiben. Neben den reinen Baufeldern werden auch Lagerflächen benötigt. Die Baufirma ist bemüht, die Einschränkungen für die Bewohner so gering wie möglich zu halten. Der Linienverkehr der MVG, Line 11 und 12, kann aufgrund der bestehenden Einbahnstraßenregelung und schmalen Fahrbahn nicht wie gewohnt erfolgen. Die Linien 7 und 17 fahren entsprechen des bestehenden Fahrplanes. Details zur aktuellen und mögliche Planungen zur Linienführung sind direkt bei der MVG zu erfragen.“

Die Straßenverkehrsabteilung habe die eingegangenen Anregungen im Rahmen der Baubesprechungen vor Ort an Stadtwerke und MVG weitergegeben. Ergebnis dessen sei, dass man sich bemühe, den Ausbau schnell voranzutreiben. „Leider konnte keine Möglichkeit gefunden werden, den Linienverkehr aufrechtzuerhalten, da die einzige bestehende Wendemöglichkeit ständig beparkt wurde“, heißt es von Joithe.

Bei der Frage, wie die Kundinnen und Kunden entschädigt werden, die wegen der geänderten Fahrpläne, insbesondere der Linien 11 und 12, ihre Jahreskarten nicht nutzen können, verweist der Bürgermeister darauf, dass die Entscheidung bezüglich einer möglichen Entschädigung bei der MVG, gegebenenfalls in Abstimmung mit den Stadtwerken, liege.

Keine Änderung des Fahrplans vorgesehen

Die letzte Frage der SPD lautete, ob es Pläne gäbe, den Fahrplan der genannten beiden Linien nach Fertigstellung der Baumaßnahmen dauerhaft zu ändern. Wenn ja, fragt die SPD: Welche Auswirkungen hätten diese Änderungen, welche Linien sollen zukünftig das Gebiet Im Lau anfahren? Wenn nein, heißt es: Wann können Anwohnerinnen und Anwohner damit rechnen, dass die Linien 11 und 12 wieder die Haltestelle Im Lau anfahren? Joithe dazu: „Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine Änderung des Fahrplans nach Fertigstellung der Baumaßnahme nicht vorgesehen.“

Entsprechend erfolgter Rücksprache mit den Stadtwerken Iserlohn könne der Linienverkehr für die Straße Im Lau voraussichtlich ab April 2024 wieder aufgenommen werden. Mit dem Abschluss der Gesamtbaumaßnahme sei derzeit Ende Juli 2024 zu rechnen.

