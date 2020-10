Iserlohn. Spende der Gesellschaft Harmonie geht diesmal an die Kinder- und Jugendkantorei.

Das Benefizkonzert der „Gesellschaft Iserlohn“ ist gute Tradition in Iserlohn – und auch in diesem Jahr wird der Erlös Kindern zugutekommen. Aufgestockt durch die Gesellschaft selbst beträgt die Summe in diesem Jahr 2000 Euro – und geht diesmal an die Kinder- und Jugendkantorei der Versöhnungskirchengemeinde, wie am Sonntag in coronabedingt kleinerer als üblicher Runde im Löbbecke-Saal des Parktheaters vor knapp 50 Besuchern verkündet wurde. Auch in diesem Jahr – dem zwölften in Folge – fand im Rahmen der Spendenübergabe zudem ein Matineekonzert des Bläserquintetts „Rheingold“ statt, das diesmal sein Programm mit dem Titel „Around the World“ präsentierte.

Dr. Klaus Hövermann, Veranstaltungsleiter für die „Gesellschaft Harmonie“, bezeichnete Musik in Pandemiezeiten als einen wichtigen „Schmierstoff für die Seele“. Und so sei die Spende an die Kantorei gewissermaßen folgerichtig.

Leiterin Ute Springer betonte in ihrer Rede den sozialen Ansatz der Kantorei. Selbstbewusstsein und Kreativität würden gestärkt. „Sich selbst auszuprobieren ist ein Wert an sich.“ Allerdings hätten zuletzt die Auftritte vor Publikum coronabedingt gefehlt. Ein Grund, warum das Geld für die Ausrichtung eines Open-Air-Konzerts im Spätsommer verwendet werden solle.