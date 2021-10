Schnecken-Eingriff in den Iserlohner Straßenverkehr

Iserlohn. Der Grund für einen Ampelausfall ist ungewöhnlich. Wie die Stadt die Anlagen wartet und was ein Verkehrsrechtler zu einem Unfall dort sagt.

Drei Verletzte und 10.000 Euro Sachschaden – der Unfall am Samstagabend auf der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Rahmenstraße, wo die Ampel kurzzeitig ausgefallen war, beschäftigte nicht nur die Rettungskräfte und Bergungsfachleute. Die Polizei ermittelt weiter, nennt als Ursache eine offenkundig nicht gewährte Vorfahrt. Die Schilderungen der Unfallbeteiligten würden noch geprüft, heißt es von der Polizeipressestelle. Gewissermaßen indirekt gibt es einen außergewöhnlichen Verursacher für das Geschehen, den man weder juristisch noch faktisch zur Verantwortung ziehen kann: eine Schnecke!

Verursacher? Das dürfte ohnehin nicht haltbar sein. Jörg Elsner, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Drüpplingsen mit Dienstsitz in Hagen, hatte sich schon bei der Lektüre der Heimatzeitung mit seiner Frau über den Fall ausgetauscht. „Wenn nichts blinkt, kein Licht an ist, muss man auf die Vorfahrtsregeln achten“, erklärt er. Die ausgefallene Ampel habe den Unfall also nicht provoziert. Gibt es keine Beschilderung, gilt die Rechts-vor-links-Regel. Mit anderen Worten: Bei ausgefallener Ampel sind die Autofahrer für die Beachtung der Regeln verantwortlich.

Diese Schnecke sorgte im März 2021 für einen Ampelausfall in Iserlohn Foto: Privat / IKZ

Aber wie oft kommt das eigentlich vor, dass eine Ampel ausfällt? Auf der Polizeiwache Iserlohn wird ein „Ampelbuch“ geführt, in das Lorenz Schlotmann von der Polizeipressestelle einen Blick geworfen hat. Im September 2021 habe es beispielsweise fünf Ampelausfälle in Iserlohn gegeben, im September 2020 nur zwei. Die höchste Zahl habe es im September 2014 gegeben: zehn Ausfälle von -- wie es im Polizeideutsch heißt – Lichtzeichenanlagen. „Das ist statistisch nichts fixes“, sagt Schlotmann und erkennt aus der Praxis auch keinen Trend zu häufigeren Ampelausfällen.

Bei der Stadt Iserlohn ist Martin Hinz aus der Abteilung Straßen und Brücken für die Ampeln zuständig und hat sie auf dem Verkehrsrechner-System im Blick. „Da kann man sehen, was die für Bauchweh haben. Die Anlagen sind wirklich gut in Schuss“, sagt er über die 77 städtischen Ampelanlagen, von denen 58 ständig innerhalb des Systems überwacht würden. „Wenige sind nicht drin, die Nebenstraßen betreffen“, vor allem, wenn Kabelwege faktisch zu lang wären oder die Anlage keine Bedeutung für den fließenden Verkehr habe. Sein Rechner führe zwar eine Statistik über Ausfälle, die sei jedoch nicht ohne weiteres nutzbar, weil auch in Wartungsphasen die dabei entstehenden Ausfälle mitgerechnet würden.

Polizei und Feuerwehr rufen oft direkt den Techniker

Insgesamt weiß Hinz das Iserlohner Ampelwesen gut in Schuss. Für alle bestünden Wartungsverträge, alle drei Monate fänden kleine Kontrollen statt, alle zwei Jahre eine große Inspektion. Und ein Techniker rücke bei Bedarf rund um die Uhr aus, der je nach Uhrzeit direkt von Polizei, Feuerwehr oder Stadtbetrieb beauftragt werde.

Die am Samstag ausgefallene Ampelanlage sei gerade zwei Jahre alt, berichtet Martin Hinz und kann auch die genauen Daten wiedergeben: Ausfall um 20.25 Uhr, Bestellung des Technikers – hier von der Firma Siemens – durch die Polizei um 21.15 Uhr, Techniker vor Ort um 23.41 Uhr und um 1 Uhr lief die Ampel wieder, so steht in den Aufzeichnungen der Stadt. Es habe sich um einen Schaden im Gerät gehandelt. Der Vorgang hat sich demnach in dem Schaltkasten der Anlage abgespielt, der nahe der dortigen Autoglaswerkstatt steht. Der Verursacher konnte von dem Techniker ermittelt werden: erwähnte Schnecke. „Die schaffen es, sich an den Kabeln vorbeizudrücken, und gehen dann auf die Leiterbahn und verursachen einen Kurzschluss“, erläutert Hinz den ungewöhnlichen Vorfall. Bereits zweimal zuvor habe es das an dieser Ampelanlage gegeben, einmal zudem als Einzelereignis an der Baarstraße. „Der Schaden ist immens hoch“, berichtet Hinz, „es sind teure Bauteile drin, die gehen dann kaputt“. Ungefähr 1000 bis 1500 Euro koste üblicherweise solch ein Technikereinsatz die Stadt. Oft schicke der Anbieter auch ein Foto vom beschädigten Teil, nicht so am Samstag. Aber von einem vorherigen Schaden hat Hinz ein Schnecken-Foto aus dem März 2021 auf seinem Rechner.

Schneckenkorn konnte das Eindringen nicht verhindern

Was die Lösung der schleimigen Weichtier-Problems angeht, klingt Hinz ein wenig ratlos. „Wir müssen die nur irgendwie rauskriegen“, sagt er. Schneckenkorn habe man bereits eingesetzt -- aber das schon vor dem letzten Ausfall. Der Erfolg blieb – siehe oben – aus.

Jörg Elsner, das jüngst vom Deutschen Anwaltverein ausgezeichnete Vorstandsmitglied des Deutschen Verkehrsgerichtstages, hat zum Thema Ampel noch Detailinformationen zur Hand. „Festzustellen, welche Ampel welche Farbe hatte, das ist nicht möglich“, sagt er. Ohne Zeugen stünde es schlecht, wenn zwei Unfallgegner behaupteten, zeitgleich „Grün“ gehabt zu haben. Es gebe allerdings wenige Ampeln, die darüber Aufzeichnungen erstellten, etwa an einer großen Kreuzung in Dortmund, doch das seien Ringeltauben. Insgesamt rät Elsner Autofahrern zum Einsatz einer „Dashcam“ hinter der Windschutzscheibe für Beweissicherungszwecke. Wenn die Kamera die Bilder nur vorübergehend aufzeichne, sei das legal.

