Schnee sorgt für Verkehrsbehinderungen in Iserlohn und Hemer

Iserlohn/Hemer. Schnee und Eis sorgen für schwierige Bedingungen auf den Straßen rund um Iserlohn und Hemer. Die Polizei meldet immer mehr Verkehrsunfälle.

Der Winter feiert ein Comeback: Anhaltende Schneeschauer sorgen am Donnerstagmorgen für glatte Straßen und Fußwege in Iserlohn, Letmathe und Hemer. Auch die Polizei des Märkischen Kreises ist mit diversen witterungsbedingten Verkehrsunfällen im ganzen Kreisgebiet beschäftigt.

An vielen Stellen haben sich Autos auf der schneebedeckten Fahrbahn gedreht, etwa an der Kreuzung am Hemberg. An der Schapke war die Straße am Morgen spiegelglatt, am Fahrbahnrand haben mehrere Lkw-Fahrer ihre Fahrzeuge abgestellt. Insgesamt kam es im Märkischen Kreis bis zum Mittag zu 77 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. In Hemer und Iserlohn kam es allerdings lediglich zu Blechschäden.

Verkehrsunfälle halten Polizei ganzen Morgen auf Trab

War es zunächst in Iserlohn und Hemer noch ruhig, meldet die Polizei gegen 8 Uhr Verkehrsunfälle im gesamten Gebiet der beiden Städte. Überall komme es zu Unfällen und quer stehenden Autos, ein Schwerpunkt sei nicht auszumachen. Betroffen seien in Iserlohn etwa die Hauptstraßen Hembergstraße, Baarstraße und der Theodor-Heuss-Ring, Hemer zum Beispiel die Schulstraße und die Ihmerter Straße. Die Polizei sei mit den Unfallaufnahmen beschäftigt, der SIH ist unterwegs, um die Straßen zu räumen.

Auch Fußgänger hatten mit der Witterung zu kämpfen: In Hemer musste ein gestürzter Wanderer aus dem Wald gerettet werden.

Gegen 7.30 Uhr verschärfte sich die Lage im ganzen Kreisgebiet

Während es um 7 Uhr noch ruhig im Märkischen Kreis war, meldet die Polizei via Twitter nur eine halbe Stunde später eine durch den anhaltenden Schneefall eine Verschärfung der Lage. Dort heißt es: „Achtung, es ist glatt! Aktuell bearbeiten wir 14 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet. Tendenz steigend.“ In Kierspe etwa ist die B 237 in Höhe „Dürener Haus“ voll gesperrt, da dort ein Lkw quer steht.

Polizeisprecher Marcel Dilling rät angesichts der glatten Straßen: „Es ist sicher ratsam, vorsichtig zu fahren.“ Tatsächlich sind Stau und stockender Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen rund um Iserlohn und Hemer am Morgen auf der Tagesordnung. An der Baarstraße etwa meldet Verkehr.NRW ein Plus von 20 Minuten, ebenso an der Landhauser Straße in Hemer. So ist die aktuelle Lage in NRW.

