Schnee und Eis sorgen teilweise für leere Regale in Iserlohn

Ganz so schlimm wie zu Beginn der Hamsterkäufe vor dem ersten Lockdown ist es aktuell nicht, aber durch Schnee und Eis bleiben trotzdem teilweise einige Regale in den Supermärkten leer.

Iserlohn. Händler haben mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, Ware kommt verspätet. Ist die Versorgung gefährdet?

Das Wetter hat Iserlohn fest im Griff – und offensichtlich auch die Supermärkte. Denn dort kommt es seit Wochenbeginn vereinzelt immer wieder zu leeren Regalen. Woran liegt das und ist vielleicht sogar die Versorgung gefährdet?

„Wir haben aktuell schon vereinzelt mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen“, sagt Selmina Hotic von Edeka Hotic am Nußberg. Das könne vereinzelt auch zu leeren Regalen führen, generell sei die Versorgung aber nicht gefährdet. Die Lieferungen kämen aufgrund der Witterungsbedingungen teilweise deutlich verspätet an, vor allem das Trockensortiment wie Brot, Nudeln oder Konserven. „Da haben wir heute erst eine Lieferung von Samstag bekommen“, berichtet Hotic.

Verspätungen durch Staus auf den großen Autobahnen

Aber auch bei frischem Obst und Gemüse, das täglich angeliefert werde, könne es durchaus zu Verspätungen kommen. Diese fielen allerdings bei weitem nicht so aus, wie beim Trockensortiment. Dort könne es lediglich in den Morgenstunden zu kleineren Engpässen kommen. „Normalerweise kommt der Lkw um 5 Uhr, heute war er erst um 7 oder um 7.30 Uhr da.“ Grund dafür seien vor allem die wetterbedingten Staus auf der A1 und der A2. „Ein Lieferant hat mir erzählt, dass er von Hamm nach Iserlohn über zweieinhalb Stunden gebraucht hat“, erzählt Selmina Hotic.

Rewe Drath profitiert in der aktuellen Situation ein wenig von der Nähe des Lagers, von dem aus die Märkte in Iserlohn und Menden beliefert werden, das befindet sich nämlich in Dortmund. „Montag und Dienstag hatten wir ein paar Probleme, mittlerweile läuft aber alles wieder normal“, erklärt der Iserlohner Marktleiter Andre Klitzka. Leere Regale oder gar Versorgungsprobleme müsse also niemand befürchten.

Streusalz fast in allen Märkten restlos ausverkauft

Außer es geht um Streusalz. Dort ist die Nachfrage aktuell nämlich so hoch, dass sowohl Edeka Hotic als auch Rewe Drath restlos ausverkauft sind. „Bei uns ist seit Montag schon alles weg und Edeka kann aktuell auch nichts nachliefern“, erklärt Selmina Hotic. Bei Rewe das gleiche Bild. „Rewe versucht noch einmal nach zu ordern, aber die Lager sind komplett leer.“

Ähnlich sieht es auch bei den Baumärkten und sogar im Fachhandel aus. „Wir sind komplett blank. Und bis das da ist, was bestellt ist, ist der ganze Spuk vermutlich schon wieder vorbei“, sagt Johannes Steinkühler, Marktleiter des Hagebaumarktes. Wer schnell ist, der könnte heute (Corona-konform nach Bestellung) noch beim neuen Sonderpreis-Baumarkt an der Osemundstraße fündig werden. „Ich habe noch zwei Paletten“, berichtet Rubén Fernandez am Mittwoch wenige Minuten vor Ladenschluss.