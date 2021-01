Großer Andrang auf Schneeflächen bei Kesbern

Tagesausflügler parken am frühen Samstagnachmittag weit entfernt vom Wanderparkplatz bei Kesbern am Straßenrand.

Kesbern Der Ansturm auf die Schneegebiete bei Kesbern hat weiter zugenommen. Parkende Autos zierten die Straßen rund um den Wanderparkplatz.

Am Samstag hat der Ansturm auf die Schneegebiete rund um Kesbern deutlich zugenommen. Bereits zur Mittagszeit parken die Ausflügler ihre Autos weit entfernt vom Wanderparkplatz am Straßenrand. Nahezu alle Hänge, die die Möglichkeit zum Rodeln bieten sind gegen 14 Uhr gut besucht, aber nicht überfüllt.

Dennoch sollen an diesem Wochenende die Kontrollen im Kreisgebiet verschärft werden (wir berichteten). Zur Mittagszeit gab es noch kein Verkehrschaos, obwohl die Autofahrer Fußgänger im Blick behalten mussten, die am Straßenrand Richtung Rodelfläche unterwegs waren. Unter den parkenden Fahrzeugen waren auch etliche Pkw mit ortsfremden Kennzeichen.