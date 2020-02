Iserlohn. Die Telemark hat im Rahmen eines Bundesförderprogramms vom Kreis den Zuschlag bekommen, weitere 500 Haushalte mit Glasfaserkabeln zu versorgen.

Schnelles Netz für weitere 500 Haushalte

Die meisten betroffenen Haushalte sind in Letmathe, in Iserlohn sind die Gebiete Hemberg, Wixberg, Hegenscheid und Refflingsen Teil der Pläne.

Für alle Anwohnerinnen und Anwohner besagter Iserlohner Gebiete wird ein Info-Abend am 13. Februar, 18.30 Uhr, in der Aula des MGI am Hemberg durchgeführt, wie die Telemark am Freitag mitteilte. Für Fragen und persönliche Beratung steht vorab oder im Anschluss auch der Vertrieb der Telemark zur Verfügung (02351/8839 400). Aktualisierte Infos zum Ablauf der Glasfaserausbaus finden sich ab kommenden Montag, 3. Februar, auch auf www.telemark.de. Bericht Letmathe