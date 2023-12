Schülerinnen beschenken 690 Iserlohner Senioren

Iserlohn Die Seniorenwunschbaumaktion des Iserlohner Friederike-Fliedner-Berufskollegs war erneut ein großer Erfolg: Alle 690 Wünsche wurden erfüllt.

Dass es Armut in Iserlohn gibt und gerade unter Senioren auch viel Einsamkeit, das haben die Schülerinnen aus der Klasse FHR12 des Friederike-Fliedner-Berufskollegs gewusst. Ein solches Ausmaß haben sie dann aber doch nicht erwartet. Von einem regelrechten Realitätsschock spricht ihr Klassenlehrer Simon Jetschke angesichts der unverblümten Konfrontation mit einem Teil der Gesellschaft, mit dem die jungen Frauen – und auch sonst sehr viele Menschen – normalerweise kaum in Berührung kommen. Aus anonymen Zahlen sind plötzlich persönliche Kontakte geworden, die das Leid vieler alter Menschen unmittelbar begreifbar machten, die oft mit Tränen der Dankbarkeit verbunden und die auch für die jungen Erwachsenen sehr anrührend und emotional waren.

Die Armut hat für uns ein Gesicht bekommen – das hat uns sehr berührt. Gleichzeitig haben wir aber gemerkt, dass wir die Kraft haben, zu helfen. Das dürfen wir nie vergessen. Emely Kleine - Schülerin

Wie im vergangenen Jahr hat das Friederike-Fliedner-Berufskolleg auch in diesem Advent wieder einen Seniorenwunschbaum eingerichtet – federführend organisiert und umgesetzt von der Klasse FHR12. Und das erneut mit großem Erfolg und enormer Resonanz. 690 Wünsche hatten bedürftige Iserlohner Senioren an die Wunschbäume gehängt, 650 davon haben Bürger von den Wunschbäumen gepflückt und erfüllt. Die Anschaffung der fehlenden 40 Geschenke hat die St.-Vinzenz-Konferenz von St. Aloysius und Heiligste Dreifaltigkeit, die sich besonders um bedürftige Senioren in der Innenstadt kümmert, als erneuter Hauptsponsor der Aktion finanziert. Am Montag haben die Jugendlichen die Päckchen herumgebracht.

Alle 690 Geschenke haben die Schülerinnen zu den Iserlohner Senioren gebracht. Foto: Privat / IKZ

Es habe so viele Wünsche gegeben, wie zum Beispiel Süßigkeiten, die sich sonst jeder jeden Tag leisten kann, sind die Schülerinnen auch einen Tag nach der Verteilung, als sich mit der Projektlehrerin Miriam Cussell und Rainer Weber, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Vinzenz-Konferenz, zu einem bilanzierenden Gedankenaustausch getroffen haben, noch ganz mitgenommen von dem Ausmaß der Armut in Iserlohn. Und auch darüber, dass viele Senioren sich dennoch Spielzeug für ihre Enkel gewünscht haben – oder einfach Frieden auf der Welt. Schließlich wissen viele von ihnen noch, was Krieg bedeutet.

Elf Wünsche erfüllt und noch beim Einpacken geholfen

Gleichzeitig sind die Jugendlichen im Alter von 17 bis 23 Jahren aber auch begeistert von der enormen Hilfsbereitschaft in Iserlohn. Dass 650 der 690 Wünsche erfüllt wurden, beeindruckt sie. Eine Frau sei sogar in die Schule gekommen, habe elf Wünsche erfüllt und dann auch noch beim Einpacken geholfen. „Das, was die Schülerinnen da getan haben, ist unendlich wichtig“, sagt Rainer Weber. Gerade die Not der Senioren werde oft nur wenig wahrgenommen und liege eher im Verborgenen. Umso wichtiger sei diese Aktion der Schule.

Das, was die Schülerinnen da getan haben, ist unendlich wichtig. Rainer Weber - St.-Vinzenz-Konferenz

Besonders berührt haben die Schülerinnen aber die persönlichen Begegnungen. „Die konkrete Situation, den alten Menschen ein Geschenk zu überreichen, ist am Ende doch ganz anders gewesen, als wir uns das ausgemalt haben“, sagt die Schülerin Emely Mendoza. Auch Emely Kleine bringt auf den Punkt, was die Jugendlichen bewegt. „Die Armut hat für uns ein Gesicht bekommen – das hat uns sehr berührt. Gleichzeitig haben wir aber gemerkt, dass wir die Kraft haben zu helfen. Das dürfen wir nie vergessen.“

Letzteres ist sicherlich auch der Grund dafür, warum die Schülerinnen das alles auf sich genommen haben – immerhin kurz vor ihren Abschlussprüfungen. Tage und Wochen haben sie ihre Freizeit am Nachmittag und an den Wochenenden damit verbracht, die Geschenke zusammenzutragen, zu sichten, zu verpacken und alles Weitere rund um die Wunschbaumaktion zu organisieren. Erstmals gehörte in diesem Jahr auch eine große Weihnachtsfeier für rund 150 Senioren dazu, die sie zusammen mit der Stadt im Letmather Saalbau gegeben haben. Am Montag hat sich dann die Fahrzeugflotte in Bewegung gesetzt: Viele Lehrerinnen und Lehrer der Schule sowie sieben externe Fahrer saßen hinter dem Steuer, um den Schülerinnen beim Geschenkeverteilen zu helfen – eine enorme und sicherlich einzigartige Schulaktion, die knapp 700 Iserlohner Senioren glücklich gemacht hat – einfach auch, weil sie das Gefühl haben durften, nicht vergessen worden zu sein.

