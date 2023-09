Schüsse in Iserlohn? Einsatz im Bereich Lichte Kammer

Hemer. Die Polizei meldet einen „Einschlag“ in den Kofferraum eines fahrenden Autos. Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Ein Einschlag in den Kofferraum eines fahrenden Autos – möglicherweise durch einen Schuss einer Waffe – sorgte am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Bereich Lichte Kammer für einen Polizeieinsatz. Betroffener des Einschlags war ein 19-jähriger Iserlohner. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern diesbezüglich und zu möglichen Hintergründen an. Eine Gefahr für Außenstehende bestand zu keinem Zeitpunkt, erklärt die Polizei. Zeugen können sich unter 02371/91990 mit der Polizeiwache Iserlohn in Verbindung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn