Polizei Schüsse in Iserlohn? Polizei gibt schnell Entwarnung

Iserlohn. Angebliche Schüsse haben Anwohner in Iserlohn verunsichert. Die Polizei machte aber schnell eine andere Ursache für die Geräusche ausfindig.

Schussgeräusche haben Anwohner in Iserlohn am Mittwochabend aufgeschreckt. Die Polizei konnte schnell Entwarnung geben, berichtet die Pressestelle auf Nachfrage.

Gegen 22.30 Uhr meldete die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Westfalenstraße der Polizei, dass aus der Nachbarwohnung angebliche Schüsse zu hören waren. Eine Streife überprüfte den Sachverhalt und fand im Umfeld des Hauses mehrere Reste von Silvesterböllern, die offenbar die Geräusche verursacht hatten.

In der Nähe konnten keine Verursacher mehr entdeckt werden. Hinweise auf Straftaten lagen nicht vor.

Erst am Mittwochmorgen war in Iserlohn eine obdachlose Frau durch Schüsse in den Kopf getötet worden, ein Verdächtiger wurde nur wenige Stunden später festgenommen.

