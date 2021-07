Schüsse und Polizeieinsatz in der Iserlohner Bleichstraße

In der Bleichstraße in Iserlohn sind am Dienstagabend Schüsse gefallen, vermutlich aus einer Schreckschusswaffe. Die Polizei sucht in Zusammenhang mit dem Vorfall einen zehn bis 14 Jahre alten Jungen.

Um 18.14 Uhr hatten Anwohner die Polizei informiert: Sieben Schüsse, so beschreiben es Nachbarn, sollen am Dienstagabend in der Bleichstraße gefallen sein. Die Polizei rückte daraufhin in großer Zahl an und sperrte den Bereich großräumig ab.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes, der sich offenkundig nicht auf die dortige Asylbewerberunterkunft bezog, sondern auf ein gegenüberliegendes Gebäude im Straßenabschnitt zwischen Hans-Böckler- und Wallstraße, wurden auf der Fahrbahn Hülsen gefunden, die aus einer sogenannten PTB-Waffe stammen, also einer Schreckschusspistole.

Schüsse stammen aus einer Schreckschusswaffe

Nachdem die Polizei in das Gebäude durchsucht hatte, wurde vor Ort von der Polizei mitgeteilt, dass in Zusammenhang mit den Schüssen nunmehr ein zehn bis 14 Jahre alter Junge gesucht werde, der flüchtig ist und im Viertel vermutet werde. Der Junge soll laut Polizei ein rotes T-Shirt tragen und dunkle Haare haben.

Etwa eine Stunde später wurde der Einsatz vor Ort beendet, Anwesende und Zeugen sollen dazu von der Polizei vernommen werden, hieß es vor Ort. Inzwischen werde nur noch wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, weil es sich nicht um eine scharfe Waffe handelte, aus der gefeuert worden war.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02371/9199-0.

