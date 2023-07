Schützenfest in Iserlohn: Das Vogelschießen im Live-Ticker

Iserlohn. Iserlohn sucht einen neuen Schützenkönig. Das Vogelschießen steht am Samstag Mittag auf dem Programm. Verfolgen Sie die Entwicklungen im Ticker.

Die Regentschaft von Bruno Mylius endet – ein neuer Schützenkönig muss her. Um den zu ermitteln, treffen sich die Schützen des IBSV am Samstag auf dem Schießstand an der Alexanderhöhe. Das Vogelschießen gehört wie in jedem Jahr zu den Höhepunkten des Schützenfestes in Iserlohn.

Verfolgen Sie den spannenden Wettkampf um die Krone in unserem Live-Ticker:

10.45 Uhr: Der Countdown läuft. In genau einer Stunde soll das Vogelschießen beginnen.

10.02 Uhr: Am Freitag begann das Schützenfest bei herrlichstem Sommerwetter und vielen Besuchern. Nach den Böllerschüssen am Danzturm und einigen Programmpunkten in der Innenstadt feierten schließlich rund 10.000 Gäste mit dem IBSV auf der Alexanderhöhe. Die schönsten Fotos vom Auftaktabend haben wir in einer Galerie zusammengestellt.

9.45 Uhr: Bevor es in zwei Stunden auf dem Schießstand des IBSV spannend wird, steht ab 10.30 Uhr zunächst der erste richtige Festzug dieses Wochenende an. Das Bataillon zieht mit seinen Gästen von der Mendener Straße über Wermingser Straße, Unnaer Straße, Theodor-Heuss-Ring, Hans-Böckler-Straße und Rahmenstraße, vorbei am Bahnhof und zur Alexanderhöhe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn