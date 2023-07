Foto: Michael May / IKZ

Ausgelassene Stimmung herrschte am Freitagabend am Wegesrand, als die IBSV-Schützen von der Innenstadt auf die Alexanderhöhe marschierten.

IBSV Schützenfest in Iserlohn: Der Auftaktabend in Bildern

Iserlohn. Das Schützenfest in Iserlohn ist am Freitag bei traumhaftem Wetter gestartet. Die schönsten Fotos vom ersten Abend gibt es in unserer Galerie.

Was für ein Auftakt! Das Schützenfest des Iserlohner Bürger-Schützen-Vereins (IBSV) ist gestartet. Bei traumhaftem Sommerwetter eröffneten Böllerschüsse am Danzturm das Festwochenende. Später ging es in der Innenstadt rund, bevor das IBSV-Bataillon mit den Kapellen zur Alexanderhöhe zog.

Klicken Sie sich durch die schönsten Fotos vom Auftaktabend:

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Mit Böllerschüssen, Grußworten und einem ersten Festabend auf der Alexanderhöhe begann das Schützenfest in Iserlohn. Foto: Dennis Echtermann und Michael May

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Mit Böllerschüssen am Danzturm wurde das Schützenfest in Iserlohn eröffnet. Foto: Dennis Echtermann

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Die Kapellen brachten an Altenheimen ein Ständchen. Foto: Michael May

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Vor der Städtischen Galerie fand ein Empfang mit Grußworten statt. Foto: Michael May

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Die Kapellen sammelten sich auf dem Marktplatz. Foto: Dennis Echtermann und Michael May

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Kapellen und Kompanien marschierten gemeinsam zum Festplatz. Foto: Michael May

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Schützenfest 2023 in Iserlohn: Erster Festabend auf der Alexanderhöhe. Foto: Dennis Echtermann

Schützenfest 2023 in Iserlohn- Der Auftaktabend Mit Böllerschüssen, Grußworten und einem ersten Festabend auf der Alexanderhöhe begann das Schützenfest in Iserlohn. Foto: Dennis Echtermann und Michael May

