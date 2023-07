Schützenfest Iserlohn: IKZ und IBSV verlosen dieses Erlebnis

Iserlohn. Das Schützenfest des IBSV startet bald. Der Schützenverein und der IKZ bieten für den Festzug ein besonderes Erlebnis. Das gibt es zu gewinnen:

Ja, im letzten Jahr haben wir doch schon ein ganz ordentliches Schützenfest auf der Alexanderhöhe in Iserlohn gefeiert. Aber ganz wichtige Programmpunkte fehlten ja in der Corona-Spätphase noch, zu allererst sind hier die beiden großen Festzüge durch die Stadt am Samstag und Sonntag zu nennen. Am kommenden Wochenende soll es aber endlich wieder das volle „Lametta“ beim IBSV-Schützenfest geben. Menschenmassen an den Straßen und in der Fußgängerzone, internationale Kapellen mit farbenprächtigen Uniformen, zahlreiche Schützenformationen von IBSV und befreundeten Vereinen bahnen sich dann einen Weg durch die Stadt rauf zur Alexanderhöhe.

Die Festzüge des IBSV zählen zu den größten des Sauerlandes. Nachdem im vergangenen Jahr das Risiko – vor allem hinsichtlich der Kapellen – noch zu groß war, zieht der Tross mit 7000 bis 8000 Teilnehmern nun erstmals seit vier Jahren wieder durch die Stadt. Neben den Schützen werden unter anderem auch Schulabgänger und Sportvereine mit dabei sein.

Oldtimer statt Kutsche für IKZ-Gewinner beim Schützenfestumzug

Und zwei Leserinnen oder Leser der Heimatzeitung sind ebenfalls mit dabei. Aus der vertrauten IKZ-Kutsche wird in diesem Jahr ein Mercedes Oldtimer.

Wer wollte schon immer einmal beim großen Sonntags-Festzug des IBSV mittendrin statt nur dabei sein? Wer hat davon geträumt, wie die Queen das Iserlohner Volk zu grüßen, wenn der Zug sich durch die Stadt bewegt? Unsere Leser können genau in diesen Genuss kommen und unvergessliche Erinnerungen sammeln, weil die Heimatzeitung gemeinsam mit dem IBSV für Sonntag, 9. Juli, 14 Uhr, zwei exklusive Plätze in besagtem Oldtimer verlost, der zur Spitze des imposanten Zuges durch die Innenstadt gehören wird.

Am Samstag und Sonntag, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2019, sind die Straßen Iserlohns wieder fest in Schützenhand. Tausende Besucher werden erwartet. Foto: Michael May

Den Wagen stellt Heinz Peter Aßmann zur Verfügung: Der Mercedes-Liebhaber fährt eine babyblaue Limousine „Ponton“ 190 D aus dem Jahr 1961. Der Oldtimer ist seit 2006 in Wermingsen zu Hause und diente unter anderem schon so manches Mal als stilechtes Hochzeitsauto.

In die Fußstapfen des Königspaares des IBSV treten

Der besondere Clou: Das seltene Faltdach ermöglicht es unseren Gewinnerinnen und Gewinnern, den Zuschauern am Straßenrand bei gutem Wetter auch im Stehen zuzuwinken – genauso wie es das amtierende IBSV-Königspaar Bruno Mylius und Stefanie Schnepper-Wille im Vorjahr gemacht hat, als Heinz Peter Aßmann sie zur Parade auf der Alexanderhöhe chauffierte.

Sie möchten beim IBSV-Festzug mittendrin statt nur dabei sein und unvergessliche Stunden in dem sehenswerten Mercedes-Oldtimer verbringen?

Dann nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Die Gewinnspiel-Hotline 01378/787631 ist bis Mittwoch, 5. Juli, 23.59 Uhr, geschaltet. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz. Unter allen Anrufern lost die IKZ-Glücksfee dann den glücklichen Gewinner aus. Für ihn oder sie mitsamt einer Begleitperson ist Platz auf der Oldtimer-Rückbank.

Die Strecke der Festzüge in Iserlohn

Die Festzüge führen am Samstag, 8. Juli, ab 10.30 Uhr und am Sonntag, 9. Juli, ab 14 Uhr einmal quer durch die Iserlohner Innenstadt.

Vom Antreteplatz an der Annastraße führt die Strecke über die Mendener Straße, An der Isenburg, Mendener Straße, Wermingser Straße, Unnaer Straße, Theodor-Heuss-Ring, Hans-Böckler-Straße, Rahmenstraße, Alexanderstraße, Ackenbrock. Ziel ist der Festplatz auf der Alexanderhöhe.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

