Schützenfest Sümmern: Alles zu Programm, Preisen und Festzug

Am letzten Juli-Wochenende ist es wieder so weit: Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Sümmern feiert ihr Schützenfest auf der Hermannshöhe.

Sümmern. Am letzten Juli-Wochenende feiert die St.-Sebastian-Bruderschaft Sümmern Schützenfest. Hier gibt es alle Infos zum Programm auf der Hermannshöhe.

Die Schützenbruderschaft St. SebastianSümmern freut sich auf ein großes Fest auf der Hermannshöhe. Am Freitag geht es mit Festauftakt und Schützenparty los, es folgen unter anderem der Große Festball am Samstag, der Große Festzug am Sonntag und Vogelschießen und Proklamation am Schützenmontag.

Einige Neuerungen wird es bei der Bruderschaft St. Sebastian Sümmern geben: So wird unter anderem der Musikverein „Eintracht“ Olsberg die Schützen ab sofort an allen Tagen begleiten.

Einen Vorgeschmack auf das Festwochenende, bei dem sich das Königspaar Reinhard Lax und Heike Kwauka feiern lassen wird, gab es bereits eine Woche zuvor, mit „Freitags bei der Dritten“ und dem Kommers.

Das Festprogramm im Überblick:

Freitag, 28. Juli:

19 Uhr: Kirmesbetrieb startet

19.30 Uhr: Antreten Gaststätte „Haus Deimann“

19.45 Uhr: Aufmarsch zur Hermannshöhe mit dem Spielmannszug

20 Uhr: Festauftakt

21.30 Uhr: Schützenparty mit der Band „sam“

Samstag, 29. Juli:

18 Uhr: Schützenhochamt in der St.-Gertrudis-Kirche

19 Uhr: Antreten Gaststätte „Haus Deimann“, anschließend Gedenkfeier mit Kranzniederlegung und Großem Zapfenstreich auf dem Kirchplatz mit dem Musikverein Olsberg und dem Spielmannszug St. Sebastian Sümmern

auf dem Kirchplatz mit dem Musikverein Olsberg und dem Spielmannszug St. Sebastian Sümmern 19.30 Uhr: Festzug

20 Uhr: Großer Festball

21.30 Uhr: Schützenparty mit der Band „sam“

Sonntag, 30. Juli:

12 Uhr: Antreten der Kompanien und Abteilungen

14.30 Uhr: Sternmarsch der Kompanien und Abteilungen zum Antreteplatz, Festzugaufstellung im Park

15 Uhr: Großer Festzug über Laventie- und Schützenstraße zum Schützenplatz, Parade: Einmündung Am Westhang

über Laventie- und Schützenstraße zum Schützenplatz, Parade: Einmündung Am Westhang 16 Uhr: Großes Platzkonzert der Kapellen und Spielmannszüge auf der Hermannshöhe und in der Schützenhalle

der Kapellen und Spielmannszüge auf der Hermannshöhe und in der Schützenhalle anschließend: Vogelschießen der Jugend

anschließend: Schützenabend mit dem Musikverein Olsberg

Montag, 31. Juli:

10.30 Uhr: Antreten bei Lutz Schröder, Gertrudisstraße

11 Uhr: Katerfrühstück

11.30 Uhr: Aufmarsch zur Hermannshöhe

12 Uhr: Frühschoppen und Em­pfang der Ehrengäste, begleitet vom Musikverein „Eintracht“ Olpe

12 Uhr: Vogelschießen

anschließend: Proklamation, abends gemütlicher Ausklang

Eintrittspreise

Für die abendlichen Schützenpartys in der Schützenhalle mit der Band „sam“ sind Eintrittskarten erforderlich. Noch bis zum 27. Juli läuft bei Lotto Hennecke und in der Futterscheune der Vorverkauf, bei dem die Tageskarte für 8 Euro und die Kombikarte für 15 Euro erhältlich ist.

Kombikarten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Kurzentschlossene zahlen an der Abendkasse 10 Euro für die Tageskarte. Für das übrige Festgelände gilt freier Eintritt.

Bierpreis und Kirmes

Stabil bleibt in Sümmern der Bierpreis: zwei Euro kostet das Glas. Der Restaurationsbetrieb liegt wieder in den Händen der Firma Otto Kühling aus Vechta.

Rudolf Isken und Familie sind einmal mehr für den Kirmesbetrieb verantwortlich.

