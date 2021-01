Schützenhalle Sümmern wird modernisiert

Eine Baustelle ist derzeit die Schützenhalle in Sümmern, die unter anderem einen neuen Boden erhält.

Sümmern. Die St.-Sebastian-Schützen können die Zwangspause durch Corona sinnvoll nutzen. Dennoch vermissen sie die Geselligkeit.

Ein trister Spätnachmittag, Regen peitscht über die Hermannshöhe, die dieser Tage eher einer Mondlandschaft gleicht. Schutt und Sperrmüll sind dort aufgetürmt, wo sich sonst Festbesucher tummeln. Im Inneren der Schützenhalle wird und wurde fleißig gearbeitet, sie soll auf neuesten Stand gebracht werden. Und das ist ausnahmsweise nicht der Corona-Pandemie geschuldet, die Pläne wurden schon lange vor deren Beginn geschmiedet.

Geld für die Arbeiten fließt unter anderem aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ der Staatskanzlei für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn auf der Hermannshöhe wird bekanntlich nicht nur gefeiert, sondern auch Sport getrieben. Und um den immer erfolgreicheren Sportschützen, deren Gästen und Zuschauern – wenn denn wieder normale Bedingungen herrschen – die besten Voraussetzungen zu bieten, wird nach dem Schießstand nun beispielsweise die Toilettenanlage modernisiert. Auch der Ballsaal und die Heizung erfahren eine Verjüngungskur. Wärme- und Schalldämmung für die Decke steht ebenso auf dem Programm wie die Sanierung des teils brüchigen Fußbodens.

Vieles wird in Eigenleistung von Mitgliedern erledigt

Trotz der Finanzspritze übernehmen die Mitglieder vieles in Eigenleistung – nicht nur finanziell. „Wir haben Anfang November begonnen und wollten eigentlich zum Königs- und Offiziersball Mitte Januar fertig sein“, erzählt Frank Brandt, Geschäftsführer der Schützenbruderschaft St. Sebastian Sümmern. Durch den Lockdown habe sich dann der Ball erledigt, und für die Modernisierung bleibt nun mehr Zeit. Das sei den Verantwortlichen schon vor Wochen klar gewesen: „Als die Absagen für Karneval kamen, wussten wir, dass der Ball auch gestrichen wird.“

Und das ist nur eine der beliebten Veranstaltungen des Vereins, wie dessen Sprecher Thomas Fehler es formuliert: „Kein Vogelschießen, keine neuen Majestäten, kein Bier an der Theke, keine Marschmusik, kein Schützenumzug, keine Party: In Sümmern hat es, wie im ganzen Land, wegen des Coronavirus kein Schützenfest gegeben. Das war zuletzt während des Zweiten Weltkrieges der Fall.“ Das Vereinsleben ruht, doch die Senioren sollten nicht allein gelassen werden. Der Spielmannszug unterhielt die Bewohner der „Kirschblütenresidenz“ mit zwei Auftritten, die allerdings derzeit auch wieder nicht möglich sind. Die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag musste eher im Verborgenen stattfinden.

Die Schießsportgemeinschaft war 2020 noch in die Saison gestartet, unter Hygieneregeln und mit erneut großem Erfolg. „Als die Infektionszahlen dann aber in Höhe geschnellt sind, haben wir schon eine Woche vor der Entscheidung des Kreisschützenbundes beschlossen, den Schießbetrieb einzustellen“, blickt Thomas Fehler zurück. Noch nicht einmal Training sei derzeit für die Aktiven möglich.

Jahreshauptversammlung zunächst verschoben

Die Anfang März anstehende Jahreshauptversammlung wird zunächst einmal verschoben. Ob es ein Schützenfest geben könnte, steht noch in den Sternen. „Kompaniefeste oder das Osterfeuer ließen sich deutlich kurzfristiger organisieren“, ist Brandt verhalten optimistisch. Fest stehe aber, dass der Verein für viele eine Art „Anker“ sei, ein Treffpunkt, eine Heimat. Digital könnten die Kontakte nur schwerlich ersetzt werden. „Die Corona-Krise schweißt zusammen. Die Schützen haben schon vieles geschafft und schaffen jetzt auch das“, so Thomas Fehler. Wenn die Pandemie überwunden sei, soll in der Halle eine Eröffnungsparty steigen.