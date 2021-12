Weil der Vordermann unvermittelt eine Vollbremsung hinlegte, musste der Busfahrer ebenfalls in die Eisen gehen. Auf der Barendorfer Straße kam es zu einem größeren Einsatz mit Menschenauflauf.

Beinahe-Unfall Schulbus in Iserlohn muss abrupt bremsen, Kinder verletzt

Iserlohn. Der Busfahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, ohne dem Vordermann aufzufahren – sechs Kinder zogen sich jedoch Blessuren zu.

Am Dienstag sind sechs Kinder in einem Schulbus leicht verletzt worden. Der Bus war nach Polizeiangaben auf der Barendorfer Straße Richtung Kalthof unterwegs, als um 13.43 Uhr der 36-jährige Fahrer aus Hagen am Abzweig Sümmerner Straße zu einer Vollbremsung genötigt wurde. Der Grund: Ein vorausfahrendes Auto bremste abrupt.

Zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge kam es nicht, die Kinder stürzten jedoch und zogen sich Prellungen und Schürfwunden zu. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, zudem kam es zu einem Auflauf besorgter Eltern. Die Straße blieb eine gute halbe Stunde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn