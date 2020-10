Schulen wünschen mehr Klarheit

Iserlohn. Unmittelbar vor Schulstart fehlt es weiter an einer klaren Weisung wie in Bayern. Die Schulen helfen sich teils mit individuellen Maßnahmen.

Der Schulstart naht – und angesichts hochschnellender Corona-Zahlen damit auch die Sorge. Die Heimatzeitung hat stichprobenartig bei vier Schulleitungen nachgefragt, was sie sich in Bezug auf Vorgaben wünschen und wie sie an ihren Schulen vorgehen:

Angesprochen auf das so genannte Drei-Stufen-Modell, das anders als in NRW in Bayern eindeutig regelt, was etwa passiert, wenn der Inzidenzwert bestimmte Marken überschreitet, erklärt Stefan Schmoldt, Schulleiter des Stenner-Gymnasiums: „Klarheit ist grundsätzlich gut.“ Ähnlich äußern sich die Schulleiter der Gesamtschulen Iserlohn und Seilersee, Barbara Brühl und Daniel Asmuth.

Barbara Brühl gibt aber auch zu bedenken, dass das bayrische Modell in der Praxis eher eine Handlungsempfehlung für die jeweiligen Ordnungsbehörden sei, „und kein Automatismus beim Erreichen eines Schwellenwertes ausgelöst wird“. Dennoch werde durch diese Vorgaben ein Handlungsrahmen geschaffen, der Sicherheit und Vertrauen gebe und praktikabel sei.

Gute technische Ausstattungwird vorausgesetzt

„Eine Teilung von Lerngruppen verbunden mit einer Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht“ – wie sie in Bayern bei einem Inzidenzwert oberhalb von 50 praktiziert werden soll – ist bei hohen Fallzahlen ein sinnvolles Vorgehen“, so Barbara Brühl. Dies setze aber eine gute technische Ausstattung von Lehrern und Schülern voraus.

Große Sorgen angesichts von möglichen Schulschließungen und Distanzunterricht äußert Oliver Dege, Leiter der Martin-Luther-Hauptschule: „Bei unserer Schülerklientel zeigt die Erfahrung, dass wir etwa zwei Drittel im Distanzunterricht nicht erreichen. Sie haben entweder nicht die nötige technische Ausstattung, ein digitales Endgerät nützt nichts ohne eine Internetverbindung, nicht ausreichende sprachliche Kenntnisse, nicht die entsprechenden Räumlichkeiten zum Arbeiten oder nicht das entsprechende Elternhaus, das die Funktion der Lehrer/innen übernehmen kann.“ Es gebe Kinder, die sich mit vielen weiteren Geschwistern einen Schlafraum teilen müssen. Da bleibe kein Raum und keine Ruhe, um sich auf Schularbeiten zu konzentrieren. „Viele Schüler tauchen einfach komplett ab, sobald sie nicht mehr in die Schule müssen.“

Einzig denkbar wäre aus seiner Sicht ein Schulbetrieb mit kleinen Gruppen im Zweischichtbetrieb, also vormittags und nachmittags. Dennoch sollte jeder Schüler täglich zur Schule müssen. „Wir hängen die Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern gnadenlos ab, wenn wir auf das Distanzlernen setzen.“

Die Fragen an die Schulleiter waren am Dienstagmorgen versendet und größtenteils am gleichen Tag beantwortet worden. Am Mittwoch folgte dann ein bisschen mehr von der gewünschten Klarheit durch die Landesregierung, die eine Maskenpflicht für den Unterricht ab Klasse fünf erlassen hat, allerdings bis auf Weiteres auf die Verringerung von Klassengrößen verzichten will. Oliver Dege hatte zuvor in seinem Antwortschreiben bereits für die Pflicht plädiert. Stefan Schmoldt vom Stenner-Gymnasium hatte zunächst eher auf Freiwilligkeit gesetzt. In den Klassen würden ohnehin 95 Prozent der Schüler bereits freiwillig dem Maskenappell folgen.

Schulleiter Asmuth schrieb am Morgen vor dem Ministerialerlass: „Wir haben bei uns den Konsens, dass jeder die bestehenden Regeln um eigene Vorsichtsmaßnahmen wie zum Beispiel das ständige Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung erweitern kann.“ Der rücksichtsvolle Umgang miteinander und der Respekt vor dem individuellen Wunsch sei der Kern der eigenen Strategie. An der Gesamtschule Iserlohn galt in Sachen Mund-Nasenschutz bislang eine „freiwillige Selbstverpflichtung“, wie es heißt. Man befürworte aber nun die Pflicht.

Das dieser Tage viel diskutierte Thema Lüften bereitet den Schulleitungen indes offenbar wenig Sorgen. Die Eignung der Fenster und Räume sei unter anderem in den Ferien geprüft worden, heißt es unisono. Von Hausmeistern, Sicherheitsbeauftragten, Schulleitungen oder dem Kommunalen Immobilien-Management. „Das regelmäßige Lüften der Räume (...) ist dringend geboten. Unsere Lehrkräfte tragen Sorge dafür, dass dies umgesetzt wird. Schüler sind gehalten, warme Kleidung zu tragen“, so Brühl.

Neben Lüften und Masken setzen die Schulen noch auf eine Reihe von individuellen Maßnahmen. Am „Stenner“, erzählt Schmoldt, sollen bald CO2-Messgeräte in Klassenräumen zum Einsatz kommen. „Ein Kollege prüft derzeit die Möglichkeit, die selbst herzustellen.“ Alternativ könnten auch Geräte aus dem Campingbereich helfen. „Das ist nicht objektiv und hochwissenschaftlich, aber ein gutes Hilfsmittel.“ An der Martin-Luther-Schule werden Klassen in der Mittagspause aufgeteilt, „so dass immer nur die Hälfte der Klassen gleichzeitig Pause hat“, schreibt Dege. Außerdem werde der Schulgarten als Aufenthaltsbereich hinzugezogen.

Warten auf nächste Anpassung der Coronaverordnung

Die Gesamtschule Iserlohn hat bereits einen gestaffelten Unterrichtsbeginn eingeführt, um die Begegnung von Schülern zu minimieren. „Sehr vorteilhaft ist dabei, dass die Kinder der Klassen 5 und 6 in unserer Dependance in Gerlingsen unterrichtet werden“, schreibt Barbara Brühl. Und: „Damit die Lerngruppen möglichst konstant sind, haben wir schon bei der Stundenplan-Erstellung Differenzierungsmaßnahmen reduziert. Das heißt konkret, dass Schüler von Erweiterungs- und Grundkursen oder Förderkursen im Klassenverband unterrichtet werden.“ Feste dokumentierte Sitzordnungen sollen ebenfalls einen Beitrag leisten.

Daniel Asmuth hatte wenige Stunden vor dem Erlass des Ministeriums angegeben, dass er davon ausgehe, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Coronaschutzverordnung „auch für den schulischen Bereich an die aktuelle Dynamik angepasst werden wird“.