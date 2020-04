Schulstart in Iserlohn: Der ruhigste Schultag aller Zeiten

Als am Donnerstagmorgen die Schüler und Schülerinnen der Abschlussjahrgänge die virtuelle Schulbank verlassen und zurück in die Schulgebäude kehren, hält auch ein Stück Normalität Einzug in das durch das Coronavirus eingeschränkte Leben. Doch von Alltag ist dieser Schultag weit entfernt: Verkleinerte Lerngruppen, kein freundschaftlicher Austausch auf dem Schulhof und Spender mit Desinfektionsmittel an vielen Ecken.

Auflagen und Maßnahmen, die den Schülern ermöglichen sollen, sich mit einem höchstmöglichen Maß an Sicherheit auf die nahenden Abschluss- und Abiturprüfungen vorzubereiten. Drei Tage hatten die Schulen Zeit, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Je nach Schulform und Größe unterscheiden sich die Sicherheitsvorkehrungen teilweise beträchtlich.

Unterricht in Haupt- und Nebenfächern an der Martin-Luther-Schule

An der Martin-Luther-Schule werden aktuell rund 60 Schüler der Abschlussklasse unterrichtet. Die Schüler kommen zeitversetzt in die Schule, wo sie dann in Gruppen von maximal dreizehn Schülern in drei Blöcken a zwei Stunden in den Hauptfächern unterrichtet werden. Aber auch Unterricht in naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Nebenfächern findet statt.

„Unsere recht kleine Gruppengröße erlaubt es uns, die Schüler auf einen Stand zu bringen und außerdem auch versetzt Pausen zu ermöglichen“, erklärt Schulleiter Oliver Dege. Ein Lehrer überwache die Pausenzeit auf dem Schulhof, so dass auch dort die gängigen Abstandsregeln eingehalten werden. Zusätzlich seien vermehrt Reinigungskräfte im Einsatz. Die Stadt habe die Schule unterstützt, um die nötige Hygiene mit zum Beispiel Desinfektionsmittel umsetzen zu können.

Schüler halten sich diszipliniert an alle Regeln, um Infektionen zu verhindern

Oliver Dege freut sich, dass bereits am ersten Schultag seitens Schülern und Lehrkräften ein hohes Maß an Disziplin und Umsicht herrsche, viele tragen bereits freiwillig einen Mund- und Nasenschutz. So groß die Freude über eine gelungene Umsetzung und die wiedergewonnene Struktur im Alltag ist, so wird diese doch getrübt: „Es fühlt sich einfach nicht an wie normale Schule.“

Ähnliche Erfahrungen hat auch Stefan Schmoldt, Schulleiter des Gymnasiums An der Stenner, am ersten Tag nach der Zwangspause gemacht: „Mit Ausnahme eines Schülers sind alle mit einer Maske zum Unterricht erschienen; der kam dann aber kurz darauf auch mit einem Mundschutz zurück.“ Er lobt das Verhalten der rund 120 Schülerinnen und Schüler, die ab dem 12. Mai in die zentralen Abiturprüfungen starten.

Abiturienten erhalten Prüfungsvorbereitung in ihren Prüfungsfächern

In zwei Blöcken mit jeweils zwei Unterrichtsstunden werden die Schüler in ihren Prüfungsfächern tageweise unterrichtet. „Heute und morgen sind das also die Leistungskurse und dann in der kommenden Woche das dritte Prüfungsfach“, erklärt Schmoldt.

Um diesen Unterricht möglich machen zu können, sei in den vergangenen Tagen viel Detailarbeit nötig gewesen. So sei beispielsweise an engen Stellen eine Art Einbahnstraße eingerichtet worden, Desinfektionsmittelspender stehen bereit und die Stühle in den Klassen wurden im richtigen Abstand aufgestellt – inklusive Markierung am Boden. Lehrerinnen und Lehrer, die Risikogruppen angehören, werden durch andere Kollegen im Unterricht vertreten.

Maskenpflicht auf den Schulfluren des Stenner-Gymnasiums

Außerhalb der Klassenräume und wenn sich näherer Kontakt nicht vermeiden lässt, müssen Schüler und Lehrer Masken tragen, um das Risiko einer Infektion zu minimieren. „Natürlich können immer Sachen verbessert werden, aber das muss sich in den nächsten Tagen zeigen“, meint Stefan Schmoldt, der auch im offenen Austausch mit der Stadt steht. Dass ein solches Vorgehen allerdings bald auch mit ganzen Klassenstufen mit regulärem Unterricht umzusetzen wäre, sieht Schmoldt kritisch: „Das wäre eine logistische Herausforderung.“