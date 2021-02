Schulterschluss für das Impfzentrum

Iserlohn/Märkischer Kreis. Landrat Marco Voge, Paul Ziemiak und Thorsten Schick wenden sich in Sachen Impfmöglichkeit in Iserlohn an NRW-Gesundheitsminister Laumann.

Offenbar ist noch zum Wochenende eine heimisch-politische „Charme-und-Fakten-Offensive“ in Richtung Landesgesundheitsministerium auf den Weg gebracht worden. Nach Informationen der Heimatzeitung haben sowohl der Landrat des Kreises, Marco Voge, als auch der Generalsekretär der CDU Paul Ziemiak und der christdemokratische Landtagsabgeordnete Thorsten Schick in Schreiben an Minister Laumann die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Entscheidung zugunsten einer Impfmöglichkeit in Iserlohn zum Ausdruck gebracht und um eine baldige, möglichst positive Entscheidung in der Sache gebeten.

Thorsten Schick und Paul Ziemiak unterstützen die Bemühungen des Kreises, eine dezentrale Impfmöglichkeit in Iserlohn anzubieten. „Damit würde eingeschränkt mobilen Menschen der Weg in das 40 Kilometer entfernte Impfzentrum erspart.“ Außerdem sei der Kreis bereit, das Ministerium bei Auswahl und Umsetzung von Schwerpunktpraxen im Rahmen eines Modellversuchs im Kreisgebiet zu unterstützen. Neu ist in diesem Zusammenhang wohl auch der erstmalige Hinweis, dass die Kassenärztliche Vereinigung das Vorgehen und Ansinnen des Kreises ausdrücklich unterstützen würde.

Landrat erreichen täglich Bitten und Anfragen

Deutlich umfangreicher ist offenbar die Stellungnahme des Landrats. So argumentiert er nach Informationen der Heimatzeitung, dass ihn inzwischen täglich entsprechende Anfragen und Bitten von Städten und Gemeinden, Seniorenverbänden, Senioren-Wohneinrichtungen, Bürgerinnen und Bürgern und der Kommunalpolitik nach Errichtung weiterer dezentraler Impfstraßen im nördlichen Kreisgebiet erreichten. „In der lokalen Presse ist die Debatte äußerst lebendig und nimmt von Tag zu Tag weiter Fahrt auf.“ Auch sei er in Gesprächen mit Bürgermeistern eindringlich auf den Bedarf hingewiesen worden.

Nicht gewährleistet sieht Voge in der jetzigen Situation die „schnelle Zugänglichkeit der Impfungen für breite Teile der Gesellschaft“. Dafür reiche ein Standort im Märkischen Kreis nicht aus, da der sich topographisch und strukturell sehr vielseitig gestalte. Und darum müsse man den Bürgern ein möglichst niederschwelliges und gut erreichbares Impfangebot machen, wenn man ein positives Ergebnis bei den Maßnahmen erzielen wolle. Und Voge liefert auch Zahlen mit: „Die vier nördlichsten Städte der Märkischen Kreises, also Balve, Hemer, Menden und Iserlohn vereinen 190.000 EinwohnerInnen auf sich.“

Allein in diesem Gebiet gebe es 14.000 Personen, die 80 Jahre und älter seien. Und Voge rechnet dem Minister auch an einigen Beispielen die tatsächlichen Anreisewege aus dem nördlichen Kreisgebiet mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Balve-Eisborn bringt es dabei auf stattliche drei Stunden und 45 Minuten, Iserlohn-Hennen wird bei passender Verbindung mit zwei Stunden angegeben.

Voge begründet zudem auch nachvollziehbar, dass es sich nicht um eine grundsätzliche Aufstockung der Kapazitäten handeln müsse, sondern lediglich um eine Aufteilung auf zwei Standorte. Und auch bestätigt er, dass die Kassenärztliche Vereinigung bei einer solchen Lösung ebenfalls „ein verlässlicher Partner“ sein würde. Das wiederum verleitet Voge dazu, den Märkischen Kreis auch für einen Modellversuch für Flächenkreise mit ähnlich gelagerten Problemen ins Spiel zu bringen.

Aktuell hat nun auch die Kassenärztliche Vereinigung zu den Pannen und Problemen der letzten Woche Stellung bezogen. Allerdings beginnt deren Argumentationskette naturgemäß mit dem Positiven: „In Westfalen-Lippe wurden mittlerweile 479.000 Impftermine (für die Erst- und Zweitimpfung) vergeben. Fast 240.000 impfberechtigte Bürgerinnen und Bürger in der Region haben dementsprechend einen Impf-Termin erhalten. Das sind fast Zweidrittel der insgesamt ca. 350.000 über 80-jährigen Bürger in Westfalen-Lippe, die Zuhause leben und ein Impfzentrum aufsuchen können.“

Sukzessive würden nun die weiteren Terminkontingente freigeschaltet. „Dies geschieht stets in Abhängigkeit der zugesagten Impfstoffmenge. In Kürze wird zudem das Termin-Buchungsfenster bis Ende April geöffnet, sodass deutlich mehr Termine zur Verfügung stehen werden. Wichtig ist: Es ist ausreichend Zeit und Vorlauf für die Terminvergabe, so dass jeder, der geimpft werden möchte, drankommen wird – wenn auch nicht sofort.“

Dann geht die KVWL allerdings auch auf die Kritiken der letzten Tage ein: „Die vergangenen Tage waren für die Bürger, aber auch für uns und alle Beteiligten, eine echte Zerreißprobe. Nachdem die Buchungssysteme am Montag zusammengebrochen sind, trat eine Vielzahl verschiedener technischer Probleme auf. Die kv.digital, die als Tochterunternehmen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für das Buchungssystem zuständig ist, hat diese Probleme zwar zum Teil schnell behoben, es traten jedoch immer wieder neue technische Störungen auf“, wird Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe zitiert.

Und er fährt fort: „Wir entschuldigen uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit Problemen bei der Vereinbarung eines Impf-Termins zu kämpfen hatten. Wir haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir mit Schwierigkeiten bei der Terminvergabe rechnen, wenn der Großteil der fast eine Million Impfberechtigten in NRW sich gleichzeitig an eine Hotline und ein Online-Portal wendet. Dass sich der Start jedoch so schwierig gestaltet hat, bedauern wir sehr.“