Verletzte bei Schwelbrand in der Iserlohner Innenstadt

Bei einem Schwelbrand in einem Nähstübchen in der Von-Scheibler-Straße in Iserlohn erlitt am Samstagmorgen die Inhaberin eine Rauchgasvergiftung.

Iserlohn. Einen Schwelbrand hatte die Berufsfeuerwehr Iserlohn schnell unter Kontrolle.

Zu einem Schwelbrand kam es am Samstagmorgen in einem Nähstübchen in der Von-Scheibler-Straße in der Iserlohner Innenstadt. Nach Angaben von Berufsfeuerwehr-Einsatzleiter Mario Melzer hatte dort eine Nähmaschine gebrannt. Das Feuer hatte dann die Stoffe in der Änderungsschneiderei in Band gesetzt Die Schneiderin hatte zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen. Ein Anwohner, der den Rauch bemerkte, versuchte sie zu unterstützen und alarmierte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr und die Löschgruppen 11, 13 und 14 der Freiwilligen Feuerwehr hatten das Feuer dann schnell unter Kontrolle und setzten Rauchlüfter ein, um den stark verqualmten Raum, in dem viele Stoffe lagerten von Rauch zu befreien.

Der Rettungswagen der Berufsfeuerwehr lieferte die Frau mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus ein. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach ersten Angeben war die Schneiderei verrußt. Äußerlich waren keine Brandschäden am Gebäude zu erkennen.