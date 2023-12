Schwerer Unfall in Iserlohn: Fahrer kommt ins Gewahrsam

Iserlohn Auf der Hans-Böckler-Straße in Iserlohn sind zwei Autos zusammengestoßen. Einen der beteiligten Fahrer hat die Polizei sofort abgeführt.

Eine verletzte Person, die ins Krankenhaus gebracht wurde, eine Person, die die Polizei ins Gewahrsam mitgenommen hat und zwei Autos mit Totalschaden: Das ist die - vorläufige - Bilanz eines schweren Unfalls auf der Hans-Böckler-Straße in der Nacht zu Mittwoch in Iserlohn.

Während sich der Rettungsdienst um den verletzten Fahrer eines dunklen Audis kümmerte, brachte die Polizei mit mehreren Beamten einen jungen Mann auf dem Gehweg zu Boden und bugsierte ihn anschließend in einen Streifenwagen, der sofort Richtung Polizeiwache davon fuhr. Dabei soll es sich nach ersten Informationen um den Fahrer des zweiten Unfallwagens, einem silbernen Audi, gehandelt haben. Ob es zu Rangeleien zwischen den Unfallbeteiligten gekommen war, oder der junge Mann alkoholisiert war, blieb in der Nacht noch unklar.

Blick von oben auf die Unfallstelle an der Hans-Böckler-Straße: Der dunkle Audi ist beim Zusammenstoß auf den Fahrbahnteiler geschoben worden. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Zum Unfallhergang konnte die Polizei bislang so viel sagen, dass der Zusammenstoß beim Abbiegen passiert ist: Der dunkle Audi wollte demnach, stadteinwärts fahrend, gegen 21. 35 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße am Ende des Hochbeets, das die Fahrbahnen teilt, wenden und nach links in die Rudolfstraße einbiegen. Der silberne Audi, der stadtauswärts unterwegs war, fuhr dabei, wohl nahezu ungebremst, in die Beifahrerseite.

Polizei mit vier Streifenwagen vor Ort

Der Zusammenstoß war so heftig, dass alle Airbags der beiden Wagen ausgelöst haben. Auf der Straße lagen Fahrzeugteile und Glassplitter.

Die Polizei war mit insgesamt vier Streifenwagen vor Ort. Die Feuerwehr sicherte die Unfallwagen, streute ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ab und fegte die Glasspiltter zusammen.

Die Hans-Böckler-Straße war stadtauswärts während der Unfallaufnahme gesperrt; die Polizei leitete den Verkehr über den Gerlingser Weg und die Rahmenstraße an der Unfallstelle vorbei.

