Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend sind drei Insassen verletzt worden. Ein Audi und ein VW stießen im Kreuzungsbereich nahe der Innenstadt zusammen.

Verkehrsunfall Schwerer Zusammenstoß in Iserlohn fordert drei Verletzte

Iserlohn. Beim Zusammenstoß eines VW Polo mit einem Audi gab es am Samstagabend in Iserlohn drei Verletzte.

Im Kreuzungsbereich Rahmenstraße/Hans-Böckler-Straße hat sich in Iserlohn am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen von Polizei und Feuerwehr kollidierten gegen 20.30 Uhr zwei Pkw, dabei wurden drei Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein VW Polo fing Feuer, konnte aber von einem Ersthelfer gelöscht werden.

Den Schaden an dem Polo und einem Audi schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, ein Großaufgebot der Polizei war vor Ort. Der Verkehr in Richtung Bahnhof wurde ab 21.30 Uhr wieder freigegeben.

