Sebastian Pufpaff im Parktheater – Hoffnung für Hirn-Zombies

Was soll das eigentlich, dieses Kabarett? Wenn es nach Sebastian Pufpaff geht, treffen sich dort die Glücklichen, die auf der richtigen Seite der Arm-Reich-Schere stehen, wie er am Samstag auf der Bühne des Parktheaters erklärte. Er selbst wähnt sich als Vorzeigeexemplar dieser Spezies: Weiß, heterosexuell, mit Abitur, und dann auch noch ein Mann.

„Wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, werde ich manchmal neidisch auf mich selbst“, gesteht er seinem Publikum. „Zu Ihnen kann ich ehrlich sein, hier sind wir ja unter uns“, lässt der rheinische Comedian sein Alter Ego sagen, denn natürlich ist es die von ihm geschaffene Kunstfigur, die hier spricht. Parallelen zum echten Sebastian Pufpaff – übrigens kein Künstlername – nutzt er geschickt, um genau die Gratwanderung zwischen Satire und Realität zu beschreiten, die sein Programm so glaubwürdig und wirkungsvoll macht.

Der 44-Jährige ist keiner von diesen austauschbaren Possenreißern, die uns mit humoristischem Fastfood mästen, damit wir unsere höheren Hirnareale für eine Weile betäuben können. Nein, dem Verdrängen und Wegsehen hat er den Kampf angesagt, und seine schärfste Waffe ist Ironie. Munition hat der studierte Politikwissenschaftler, Soziologe und frühere Journalist genug. Mit sichtlichem Vergnügen macht Pufpaff seine Zuhörer zu unfreiwilligen Mitgliedern in einem Club, dem niemand angehören möchte. Zumindest würde das niemand gern zugeben. Jedenfalls nicht vor sich selbst.

Der Eisbär simuliert sein Sterben seit 40 Jahren

Der Kabarettist macht es dem Publikum nicht einfach, den Kopf aus dieser Schlinge zu ziehen. Immer wieder entlockt er den anwesenden Iserlohnern schallendes Gelächter, indem er Gedanken ausspricht, die sich schon lange in unserer Hirnrinde eingenistet haben und die nur unser zivilisiertes deutsches Über-Ich in Schach hält: Der Eisbär stirbt seit 40 Jahren aus, dieser Simulant verarscht uns doch! Ich mache selbst schon so viel sauber, warum bezahle ich meine Putzfrau eigentlich noch? Sollen Corona-Leugner, Raser und Kartoffelchip-Junkies doch einfach ungehindert ihr Ding durchziehen, dann würden sich diese Probleme „von selbst lösen“.

Sebastian Pufpaff beherrscht das Spiel, zwischen seinen humorvollen Pointen auch Aussagen zu streuen, die betretenes Schweigen auslösen. Weil man sich ertappt fühlt, weil er den Tabubruch wagt oder weil er mit bedrückenden Tatsachen konfrontiert: Würde man den 42 reichsten Menschen auf der Welt nur drei Prozent Steuern abnehmen, könnte man damit alle armen Kinder auf der Welt in die Schule schicken und ihnen täglich eine warme Mahlzeit bereiten. Oder sind das doch nur die „Kampfzahlen, mit denen die Presse arbeitet“?

Auch wenn sich Pufpaff mitunter leichte Opfer wie Helikoptereltern sucht, verlangt es sein künstlerischer Anspruch, dem Publikum bei Sinnfragen Raum für Zweifel und Grübeleien zu lassen. Denn auch wenn amerikanische Wissenschaftler Gegenteiliges herausgefunden haben, hofft er in Wahrheit, dass wir noch keine „Hirn-Zombies“ sind. Deshalb macht er Kabarett.