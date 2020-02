Seilersee: Dicke Luft rund um die Hol- und Bringzone

Noch drei Heimspiele, dann ist die Spielzeit 2019/2020 für die Iserlohn Roosters beendet. Kurz vor Saisonende scheint es aber bezüglich der Parkregelungen auf dem Parkplatz vor Eissporthalle und Seilerseebad nochmals zu „qualmen“. Jedenfalls, so sagte es die Vorsitzende des Iserlohn Schleddenhofer Schwimmvereins ISSV, Stephanie Hennecke, habe es zuletzt Signale auch von offizieller Seite gegeben, dass die Roosters nicht mehr berechtigt seien, die dortige Hol- und Bringzone während der Heimspiele abzusperren. Dementsprechend habe es zuletzt Aufregung darüber gegeben, dass die Zone dann doch abgesperrt worden sei. Stadtbaurat Thorsten Grote sagt dagegen auf Anfrage, dass die mit den Roosters getroffene und auch mit den übrigen Beteiligten abgesprochene Regelung weiter Bestand habe.

Zusätzlicher Parkplatz:Lösung bis zur Sommerpause

Hintergrund, dass die Roosters die Hol- und Bringzone absperren dürfen, sind demnach Auflagen der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die es den Vereinen vorschreiben, eine Mindestanzahl an Stellplätzen beispielsweise für Schiedsrichter, sonstige Offizielle, Mitarbeiter der Fernsehteams und so weiter vorzuhalten. Und diese Plätze seien unmittelbar auf dem Gelände der Eissporthalle nicht in ausreichender Zahl nachweisbar. Deshalb, so Grote, habe es den Kompromiss mit der Hol- und Bringzone gegeben. Er sei sich darüber im Klaren, dass das auch mit Hinblick auf andere Interessenslagen keine Ideallösung sei. Das Grundproblem bleibe, dass es in dem Gebiet insgesamt zu wenige Parkplätze gebe, ein Problem, das durch die Ansiedlung der Gesamtschule noch verschärft worden sei. Ein Parkhaus hätte dieses Problem gelöst, darauf sei dann aber – seiner Auffassung nach nachvollziehbar – verzichtet worden. Gleichwohl müsse es eine Lösung geben. Und diese, so Grote, soll noch vor der Sommerpause entscheidungsreif vorgelegt werden. Klar sei, dass das Gelände des Verkehrslehrgartens dabei eine zentrale Rolle spielen werde. Ob dort ein Parkplatz entsteht oder das Autohaus Jürgens dorthin verlagert wird, um am jetzigen Standort einen Parkplatz zu bauen, sei aktuell aber noch offen. Hier gelte es, zahlreiche Argumente für und gegen die jeweilige Lösung abschließend abzuwägen.

Pläne für Ringbusliniewerden konkreter

Was die aktuelle Situation mit der Hol- und Bringzone anbelangt, berichtet Grote, dass sich offenbar in den letzten Wochen der Ärger von Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen oder abholen wollen, gesteigert hat. Denn grundsätzlich wäre die Hol- und Bringzone ja auch genau für diesen Zweck gut nutzbar. Fakt sei aber, dass diese wegen der Regelung mit den Roosters bei Heimspielen nicht zur Verfügung stehe. Natürlich sei das für die betroffenen Eltern ärgerlich, zumal es durch die bestehende Regelung ja unmöglich ist, überhaupt legal in die Nähe des Eingangsbereiches des Seilerseebades vorzufahren. Grote verweist auf ein für den morgigen Mittwoch anstehendes Gespräch, an dem unter anderem die Roosters, die Bädergesellschaft und die Schwimmvereine teilnehmen sollen. Dieses Gespräch werde sicherlich auch zu einer erneuten „Manöverkritik“ genutzt.

Fortschritte, so Grote, gebe es bei dem Vorhaben, die Anbindung des Seilerseegebietes an den ÖPNV zu verbessern. Darüber berate der Verkehrsausschuss in der kommenden Woche. So werde weiter an der Umsetzung einer neuen Stadt-Ringlinie gearbeitet. Die Linie soll als Ring entlang der Strecke Stadtbahnhof - Innenstadt - Areal Seilersee - Hemberg - Nußberg - Dördel und zurück zum Stadtbahnhof verlaufen. Die Bedienung soll in beide Fahrtrichtungen erfolgen. Die Planung sieht laut Drucksache vor, dass die Linie Montag bis Samstag in beiden Richtungen in der Zeit von 5 bis 23 Uhr im 30-Minuten-Takt verkehrt. Sonn- und feiertags wird ein Stunden-Takt in der Zeit von 10 bis 23 Uhr angesetzt. Die Busfahrt über den vollständigen Ring „Stadtbahnhof – Stadtbahnhof“ soll weniger als 30 Minuten betragen. Auch für Schülerverkehre könnte eine solche Linie Vorteile bringen, heißt es. Und bei Roosters-Spielen könnte die Linie vor und nach dem Spiel punktuell verstärkt werden. Also beispielsweise auch als Shuttle zwischen Hembergparkplatz und Eissporthalle genutzt werden. Aber auch der Anschluss an andere Linien zum Stadtbahnhof würden so verbessert.