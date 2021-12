Die Spezialeinsatzkräfte führen den 54-Jährigen ab, nachdem sie ihn in seiner Wohnung überwältigen konnten.

+++UPDATE+++ SEK-Einsatz in Iserlohn nach Streit unter Nachbarn

Iserlohn. Ein 54-Jähriger wurde in eine Klinik eingewiesen, nachdem er einen Nachbarn mit einer Waffe bedroht hatte. Eine Waffe wurde nicht gefunden.

Zum SEK-Einsatz ist es am Montagnachmittag an der Grüner Talstraße gekommen: Dort hatte laut Polizei ein 54-Jähriger im Laufe des Tages zwei Personen, darunter ein Nachbar, bedroht. Während der verbalen Auseinandersetzung mit dem Nachbarn soll der Aggressor schließlich darauf hingewiesen haben, eine Waffe zu besitzen und diese auch einsetzen zu wollen.

Nachdem es den herbeigerufenen Beamten nicht gelang, mit dem Mann zu sprechen, sei dann ein Spezialeinsatzkommando alarmiert worden, dessen Kräfte den 54-Jährigen um 18.10 Uhr überwältigen konnten. Er wurde mit zur Wache genommen und von einem Arzt untersucht. Eine Einweisung nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in eine Spezialklinik sei am Abend geprüft und umgesetzt worden, so die Polizei. Eine Waffe wurde bei der Wohnungsdurchsuchung nicht gefunden.

