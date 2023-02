Seniorin in Iserlohner Modegeschäft bestohlen

Iserlohn. Einer 70-jährigen Iserlohnerin wurde die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen.

Eine 70-jährige Frau wurde laut Polizei am Dienstag in einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz in Iserlohn bestohlen. Sie hielt sich dort zwischen 16 und 16.30 Uhr auf und trug ihre Geldbörse dabei in einem Rucksack auf dem Rücken.

Als sie ausgesuchte Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Rucksack offen stand und das Portemonnaie weg war. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der ebenfalls gestohlenen Bankkarte.





