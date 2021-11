Sigmar Gabriel eröffnet das Campus Symposium in Iserlohn

Iserlohn. Vizekanzler a. D. kommt auf Vermittlung von Dagmar Freitag. Aufbauarbeiten sind seit Freitag in vollem Gange.

Nach zwei Tagen Aufbauzeit war am Samstagabend das Dach für das Galazelt des Campus Symposiums 2021 gespannt. Und während die Außenwände, das Vortragszelt mit den beiden Masten und noch mehr als ein Dutzend kleinere Zelte in den kommenden Tagen folgen, bekommt auch das Programm der Wirtschaftskonferenz am 18. und 19. November seinen letzten Schliff, und was für einen: Mit Sigmar Gabriel konnte einer der profiliertesten SPD-Politiker, der die Partei in den letzten zwei Jahrzehnten als Ministerpräsident, Bundesvorsitzender, Umwelt- und Außenmister sowie als Vizekanzler stark geprägt hat, als Referent gewonnen werden.

Sigmar Gabriel wird als erster Referent beim Campus Symposium 2021 sprechen. Foto: Privat / IKZ

„Als international ausgerichtete Hochschule sind vor allem die globalen Leitlinien für unsere Studierenden besonders wichtig. Deshalb freue ich mich sehr über die Zusage von Sigmar Gabriel, der uns als Vorsitzender der Atlantikbrücke mit seinen politischen Erfahrungen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen geben kann“, sagt Prof. Dr. Ingo Böckenholt, Präsident der International School of Management, einem der Gesellschafter des Campus Symposiums. Nach 16 Jahren Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel werde Gabriel zum Auftakt des Symposiums die großen Themen und Leitlinien der kommenden Ausrichtung deutscher und internationaler Politik einordnen. Da er als Berater und Mitglied verschiedener Aufsichtsräte auch in der Wirtschaft tätig ist, könne er die Perspektive von Unternehmen nachvollziehen, die versuchen, das Wahlergebnis und vor allem dessen Auswirkungen zu greifen.

Für Horst-Werner Maier-Hunke, den Vorsitzenden des Märkischen Arbeitgeberverbandes, ist politische Verlässlichkeit ein Grundpfeiler für eine erfolgreiche Wirtschaft. „Die neue Bundesregierung muss weiterhin für ein wirtschaftsfreundliches politisches Klima sorgen und die Herausforderungen von Innovation und Digitalisierung annehmen. Ich freue mich sehr über die Teilnahme von Sigmar Gabriel, der Politik und Wirtschaft besonders gut kennt.“

Durch die hervorragenden Verbindungen der langjährigen Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des Sportausschusses Dagmar Freitag hat Gabriel seine Teilnahme zugesagt. Die nach 27 Jahren nun ehemalige Parlamentarierin unterstützt das Campus Symposium seit langem und freut sich gerade in diesem Jahr auf die Veranstaltung und den Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

