So gewinnen Sie einen von 25 Spetsmann-Adventskalendern

Iserlohn „Auf ins festliche Finale!“ lautet das diesjährige Motto des Spetsmann-Adventskalenders. Was dahinter steckt und wie Sie gewinnen können.

Die Adventszeit rückt mit großen Schritten näher und damit die besinnlichste Zeit des Jahres. Um es mit den Worten des diesjährigen Mottos des Spetsmann-Adventskalenders zu sagen, geht es dann „Auf ins festliche Finale!“ Die Heimatzeitung und die Konditorei Spetsmann verlosen auch in diesem Jahr wieder 25 der Iserlohner Adventskalender.

„Wir haben uns dieses Mal fürs Feiern entschieden“, verkündet Ute Bücker. „Es gibt so viele Events und Festlichkeiten zu entdecken, die Iserlohn zu bieten hat.“ Entstanden ist eine Collage mit ganz viel Liebe zum Detail. Ein echter Blickfang ist der Weihnachtsmann, der alle Jahre wieder seine geliebte Waldstadt besucht. Im Gepäck hat er dabei eine kleine Auswahl beliebter Veranstaltungen: das Friedensfest, #Sundowner, Bunt am See, das Reggae-Festival oder auch Genuss Pur. Auf dem Kalender gibt es jedoch bei Weitem mehr Feste zu entdecken.

Liebevolle und detailreiche Illustrationen

Bei der mittlerweile 23. Auflage wirkte erneut die heimische Künstlerin Marion Wieczorek als Illustratorin mit. Gemeinsam mit Ute Bücker sammelte sie bereits im August erste Ideen. Kurz danach entstanden die ersten Entwürfe mit Bleistift. Daraus sind bunte Illustrationen entstanden, inspiriert von all den Feierlichkeiten, die in der Waldstadt das ganze Jahr über stattfinden.

Das Weihnachtsfest mit den Liebsten soll dann das große „festliche“ Finale sein. Das Schützenfest des IBSV darf auf dem Iserlohner Kalender natürlich nicht fehlen, so gehört es doch für viele Iserlohner zu den Feier-Höhepunkten im Jahr. Viele Besucher zieht es regelmäßig auch zu Rock in Barendorf, Donnerstags am Markt und zum Theater- und Zeitungsfest. Hinter jedem Türchen wartet dann jeden Tag eine kleine Köstlichkeit bis hin zum „Finaltürchen“ am 24. Dezember.

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Wir verlosen 25 Adventskalender der Konditorei Spetsmann unter unseren Leserinnen und Lesern. Die Teilnahme ist ganz einfach: Sie müssen lediglich bis Freitag, 17. November (23.59 Uhr) unter Tel. 01378/787631 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarif höher.) anrufen, dann nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Die Gewinner werden automatisch benachrichtigt. Viel Glück!

