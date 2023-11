So großartig endeten die Iserlohner Kammerkonzerte

Iserlohn Edyta Pietrasch-Szyskov wurde zum Abschluss der Konzertreihe im Konzertsaal der Musikschule Iserlohn lautstark gefeiert.

Einen wirklich umwerfenden Abschluss hat am Sonntag die diesjährige Reihe der Iserlohner Kammerkonzerte gefunden. Seit vielen Jahren ist Edyta Pietrasch-Szyskov als Geigenlehrerin an der Musikschule Iserlohn tätig und tritt immer wieder auch in Konzerten auf. Vor allem mit ihrer Duo-Partnerin, der Pianistin Joanna Moscicka-Mikolajczyk, hat sie sich offenbar einen großen Fan-Kreis erspielt. Bei ihrem gemeinsamen Konzert am Sonntag war der große Saal der Musikschule an der Gartenstraße auf jeden Fall soll besetzt. Und wie bei der ersten Auflage von „Polish Spirit“ von 2018 hatten die beiden aus Polen stammenden Musikerinnen auch dieses Mal ein geradezu traumhaftes und überaus anspruchsvolles Konzertprogramm zusammengestellt. Mit den Violin-Sonaten von César Franck und Sergej Prokofiew hatten sie zwei große und virtuose Herausforderungen mitgebracht, die sie mitreißend interpretierten. Beide gingen überaus engagiert zur Sache und rissen das Publikum am Ende zu langanhaltendem Jubel und Bravo-Rufen hin.

„Es sehr schön, zu sehen, wie alles wieder zunimmt, wie sich die verschiedenen Ensembles wieder berappeln und wie auch die Lehrkräfte das eigene Konzertieren wieder rauslassen und wieder vor Publikum spielen wollen. Paul Breidenstein, Leiter der Musikschule Iserlohn

Das war ein echter Glanzpunkt am Ende eines außergewöhnlichen Kammerkonzertjahres, das mit neun Terminen viele Konzerte geboten hat, wie noch nie zuvor – auch wenn ein Konzert am Ende doch krankheitsbedingt abgesagt werden musste. Fünf der neun Konzertprogramme wurden von Lehrkräften der Iserlohner Musikschule gestaltet, was Musikschulleiter Paul Breidenstein besonders freut. „Es sehr schön, zu sehen, wie alles wieder zunimmt, wie sich die verschiedenen Ensembles wieder berappeln und wie auch die Lehrkräfte das eigene Konzertieren wieder rauslassen und wieder vor Publikum spielen wollen“, blickt er auf die tiefe Zäsur zurück, die die Corona-Pandemie für die Musikschule bedeutet hat. Die Lehrkräfte seien natürlich Profis, im Hauptberuf seien sie aber Pädagogen, das Konzertieren laufe nebenher. Von daher seien die starken Leistungen, die in diesem Jahr zu hören gewesen seien, noch höher einzuschätzen.

Vorbereitungen für die kommende Konzertreihe laufen

Die Vorbereitungen für das kommende Jahr laufen bereits. Neun Konzerte – das gehe aber nicht in jedem Jahr, drosselt Breidenstein die Erwartungen, dass es wieder eine solche Vielzahl gibt. Im Jahr 2000 hatte er die Konzertreihe ins Leben gerufen, seitdem ist sie eine echte Marke geworden, die viele Stammgäste und Kammermusikfreunde in die Musikschule locke. Auch die Trillingsche Villa in Letmathe als zweite feste Konzertstätte werde vom Publikum immer besser angenommen.

