So haben die Iserlohner Musikschüler ihr Publikum begeistert

Letmathe In der Letmather Zweigstelle der Musikschule Iserlohn haben die jungen Talente ihr traditionelles Weihnachtskonzert gegeben

Es ist bereits gute Tradition, dass alljährlich am zweiten Advent das Weihnachtskonzert der Musikschule in der Zweigstelle Letmathe stattfindet. So auch in diesem Jahr: Die jungen Schülerinnen und Schüler boten dem Publikum ein stimmungsvolles Programm mit besinnlichen und beschwingten Weihnachtsliedern dar.

Weihnachtsgrüße aus Hawaii

Dabei erklangen traditionelle Weihnachtslieder wie „Was soll das bedeuten?“ auf der Querflöte (Clara Wiedermann), „Ihr Kinderlein kommet“ von einem Duo aus Violine und Violoncello (Natalie und Josefine Schmeiser) und „Kommet, ihr Hirten“ auf der Harfe (Melinda Muny). Auch „Alle Jahre wieder“ am Klavier (Lino Muny) durfte nicht fehlen. Obwohl diese Weihnachtslieder für viele zur Adventszeit so selbstverständlich dazugehören wie Spritzgebäck, waren die Interpretationen besonders: Auf der Bühne stand allen Akteuren der liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum zur Seite, das Publikum war erfreulich aufmerksam und die Akteure verliehen auch den so häufig gehörten Melodien ihre eigene Note durch gekonnten Einsatz von Dynamik, Tempo und Ausdruck.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Ergänzend zum Kanon der traditionellen Weihnachtslieder spielten Isabelle Krempel (Saxophon), Lotta Kuchenbecker (Klavier), Constanze Kieler und Levke Ellermann (beide Querflöte) klassische bis jazzige Solostücke. Die elfjährige Violinistin Adeline Tyshkovets begeisterte mit einem Auszug aus Antonio Vivaldis „Violinkonzert Nr.3, G-Dur“. Den Abschluss bildete das Klarinettenensemble „Blackstix“, das mit „Mele Kalikimaka“ unter anderem sogar ein hawaiianisches Weihnachtslied im Repertoire hatte. Alle Anwesenden waren sich einig darüber, dass das diesjährige Weihnachtskonzert wie immer schön – und wie immer besonders war.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn