So hilfreich ist der Bundesfreiwilligendienst

Iserlohn. Der Bundesfreiwilligendienst bietet nicht nur für junge Iserlohnerinnen und Iserlohn vielfältige Möglichkeiten – auch ältere können einsteigen.

So breitgefächert wie die Einsatzfelder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die sich um eine Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes bewerben. Und der läuft trotz Corona-Pandemie größtenteils weiter. „Nur Menden nimmt zurzeit niemanden auf“, sagt Petra Langhals, Leiterin des Bereichs Beschäftigungsförderung bei der Stadt Iserlohn. Sie ist durch die interkommunale Zusammenarbeit auch für die Bufdis, wie die Freiwilligen genannt werden, aus anderen Städten zuständig.

Lisa Freckmann beispielsweise ist 18 Jahre alt, stammt aus Hennen und hatte im vergangenen Jahr ihr Abitur am Märkischen Gymnasium gemacht. Dass sie Grundschullehrerin werden möchte, war ihr quasi bereits in die Wiege gelegt worden, auch die Großeltern und ihre Mutter sind Lehrer. „Nachdem ich nicht für das Studium zugelassen wurde, brauchte ich einen Plan B, daher habe ich mich eher spontan für den Bundesfreiwilligendienst entschieden“, blickt sie zurück. Dass sie dann direkt vor der Haustür, im Offenen Ganztagsbereich (OGS) der Grundschule Hennen eingesetzt wurde, passte natürlich bestens.

Grundschullehrerin lautet das Ziel

Und nicht nur nicht nur die örtliche Nähe hat sich als Glücksgriff für Lisa Freckmann erwiesen. „Nach drei Wochen war ich mir sicher, dass ich Grundschullehrerin werden will“, erklärt sie. So nutze sie die Zeit, während sie auf der Warteliste für einen Studienplatz steht, äußerst sinnvoll. „Wir haben auch eine Lehramtsstudentin im OGS-Team, die mir gesagt hat, dass der Freiwilligendienst das Beste sei, was ich hätte machen können.“ Die junge Frau kommt ins Schwärmen, wenn sie von ihren Schützlingen berichtet: „Es macht so viel Spaß, wenn man sieht, dass man ihnen etwas beigebracht hat. Und man ist stolz.“ Selbst die aktuellen Bedingungen – es läuft ja nur die Notbetreuung – sieht Lisa Freckmann positiv: „Ein Junge, der sonst immer sehr still war, genießt es, dass er jetzt die volle Aufmerksamkeit hat. Er hört gar nicht mehr auf zu reden. Die Kinder blühen richtig auf.“

Blühen ist das Stichwort für Tim Leon Fuchs. Allerdings in einem anderen Sinne: Der 22-Jährige strebt eine Ausbildung im „grünen Bereich“ an. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, arbeitet er als Bufdi in der Letmather Waldschule. „Es ist sehr vielfältig, wir haben Bürozeiten, wo wir Papierkram erledigen, aber ansonsten sind wir draußen“, erzählt der Iserlohner. Er hat zwar erst am 1. Dezember begonnen, sieht sich aber jetzt schon in seinem Berufswunsch bestätigt: „Ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln, nein, einem breiten Grinsen raus.“

„Für fast jeden Topf finden wir den passenden Deckel“, sagt Petra Langhals. Bufdis werden nicht nur in Schulen und Kitas eingesetzt, sondern auch in Seniorenheimen, im Stadtarchiv, im Floriansdorf und im Quartierstreff Heide-Hombruch. Auch das Parktheater hatte bislang regelmäßig Freiwillige, durch den Lockdown derzeit allerdings nicht. Sabine Hinterberger von der Abteilung Beschäftigungsförderung betreut die Bufdis, sie sagt: „Man kann leider die Stellen nicht zwischendurch wechseln.“ Daher war der Dienst für die beiden Theater-Helfer schneller vorbei als ihnen lieb gewesen wäre.

„Engagierter Ruhestand“

Während die unter 27-Jährigen sich mit einem solchen Einsatz zumeist auf den Einstieg in das Berufsleben oder einen Branchenwechsel vorbereiten, so nutzen ihn die Älteren quasi als Vorstufe zur Rente. „Engagierter Ruhestand“ wird Letzteres genannt, und das bedeutet entweder ein Jahr Bundesfreiwilligendienst oder zwei Jahre ehrenamtliche Arbeit. „Unsere ältesten Bufdis sind 65“, erzählt Petra Langhals, die bereits Anfragen für den Spätsommer hat. Einsteigen können Interessierte aber das ganze Jahr über.

Die pädagogische Begleitung, die unter normalen Umständen aus Präsenzseminaren besteht, läuft jetzt weitestgehend online, die Fahrt nach Amsterdam fällt komplett aus.