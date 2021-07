Entwarnung in Drüpplingsen: Ruhr-Pegel sinkt wieder

Iserlohn/Hemer/Letmathe. Nachdem das Wasser eines Ruhrwehrs in Wickede kontrolliert abgelassen wurde, stand ein Campingplatz unter Wasser.

Entwarnung für die Menschen, die entlang der Ruhr leben. Nachdem ein Ruhrwehr in Wickede zu brechen drohte, wurde dort das Wasser kontrolliert abgelassen, ein Campingplatz in Drüpplingsen stand unter Wasser und musste evakuiert werden.

Gegen 16.00 Uhr hat die Feuerwehr gute Nachrichten: Die Gefahrenlage besteht nicht mehr. Auch der Ruhrverband bestätigt, dass der Pegel absinkt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Iserlohn rücken wieder ab.

Ruhrwehr droht zu brechen: Wasser wird kontrolliert abgelassen

Das Wehr der Ruhr bei Wickede-Echthausen drohte am Mittag wegen der großen Wassermassen im Fluss zu brechen. Der Kreis Unna verbreitete am Donnerstagmittag um 13.40 Uhr eine Katastrophenwarnung, auch die Feuerwehr Iserlohn warnt vor vor einem ansteigenden Pegel der Ruhr. Einer der beiden Campingplätze in Drüpplingsen wurde evakuiert, da zunächst nicht abzuschätzen war, wie groß die Wassermassen sein würden, die sich ihren Weg flussabwärts Richtung Schwerte bahnen. Feuersprecher-Sprecher Stefan Buchen berichtete von Personen, die vom Wasser eingeschlossen waren und gerettet werden mussten. Welcher Bereich über den Campingplatz hinaus gefährdet sei, konnte die Feuerwehr zunächst nicht konkretisieren.

Anlieger der Ruhr waren dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Es bestand akute Überschwemmungsgefahr entlang des Flusses und somit auch Lebensgefahr. Die offizielle Warnung, ausgegeben per Nina-Warnapp, galt für Schwerte, Fröndenberg und Menden.

Die tiefer gelegene der beiden Drüpplingser Campingplätze stand am frühen Nachmittag bereits unter Wasser. Camper versuchen derzeit, Teile ihres Besitzes in Sicherheit zu bringen und nutzen dafür auch eigene Schlauchboote. Einige Wohnwagen gelten bereits als Totalschaden, heißt es vor Ort. Die Ruhr habe sich dort zu einem reißenden Fluss entwickelt. Gegen 15.40 Uhr hieß es von der Feuerwehr Iserlohn, der Ruhrverband habe erklärt, der Pegel werde nicht mehr steigen.

Lage am Donnerstagmorgen noch unübersichtlich

Der Pegel der Lenne ist unverändert hoch, die Lage an der Ruhr spitzt sich zu. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Nach stundenlangem Starkregen und zahlreichen Überflutungen in Hemer und Iserlohn war die Lage am Donnerstagmorgen noch unübersichtlich. Auch wenn sich die Lage laut Auskunft der Feuerwehr Iserlohn merklich entspannt habe, sind noch einige Straßen unpassierbar und Ortsteile ohne Strom. Eine Unwetterwarnung gilt nicht mehr.

Angespannt ist die Lage in Iserlohn vor allem in Lasbeck. Dort war bereits am frühen Mittwochmorgen der Damm zum Lasbecker Bach gebrochen. Der Lasbecker Weg überflutete. Häuser und Keller stehen unter Wasser, rund 30 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Auch am Donnerstag hat Lasbeck noch keinen Strom, der Einsatz läuft weiterhin.

Zahlreiche Straßen in Iserlohn, Hemer und Letmathe nicht passierbar

Da das Lennetal aufgrund der Auswirkungen der Wassermassen nach wie vor nicht passierbar ist, leitet die die Polizei des Märkischen Kreises den Verkehr großräumig um. In Letmathe kommt es deshalb zu Verkehrsstörungen, Lkw stauen sich dort.

Nach einer ersten Bestandsaufnahme sind laut Mitteilung der Polizei Stand 9.46 Uhr folgende Straßen gesperrt:

Iserlohn: Grüner Talstraße, zwischen Kesberner Straße und Westendorfstraße

Hemer: B 7, zwischen Landhauser Straße und Real

Letmathe: B 236, zwischen Ortsausgang Letmathe und Nachrodt

Sperrungen im gesamten Kreisgebiet

Darüber hinaus kommt es im gesamten Kreisgebiet zu Sperrungen und Einschränkungen. Vor allem in und um Altena sind zahlreiche Wege und Straßen gesperrt.

Die Polizei berichtet außerdem davon, dass Straßensperrungen zur Seite geräumt wurden. Sie appelliert daher: „Halten Sie sich an die Straßensperren!“ Die Polizei empfiehlt, im Haus zu bleiben und vor allem überschwemmte Bereiche zu meiden.

Die Lage in Iserlohn: Einsatzkräfte verschaffen sich einen Überblick

Nachdem am Abend vor allem im Grüner Tal der Grüner Bach über die Ufer trat und Straßen und Häuser flutete, ist am Morgen zunächst unklar, welche Straßen tatsächlich passierbar sind. Wer das Haus nicht unbedingt verlassen muss, sollte zu Hause bleiben.

Die Feuerwehr Iserlohn wird seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Kräften aus Herford unterstützt. „Die Einsatzkräfte waren erschöpft, konnten nicht mehr. Wir sind dankbar für die Unterstützung“, erklärt Klaus Knust von der Iserlohner Feuerwehr am Donnerstagmorgen.

In Hemer sind weiterhin Straßen gesperrt

In fast ganz Hemer hieß es „Land unter“, auch an der Hauptstraße. Jetzt ist die Straße wieder befahrbar, Einschränkungen kann es dennoch geben. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

In Hemer waren zahlreiche Bäche über die Ufer getreten. Die Hauptstraße musste gesperrt werden, ebenso die B7. Keller und Häuser wurden überflutet. „Wir haben aktuell keinen Überblick über die Einsätze in der vergangenen Nacht“, heißt es seitens der Feuerwehr Hemer. Nach der Sperrung am Abend hat die Feuerwehr die B7, die Märkische Straße zwischen „Unter dem Asenberg“ und der Star-Tankstelle sowie die Hauptstraße / Im Ohl wieder freigegeben. Allerdings kann es dort laut Polizei weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen, da am Tag zuvor nicht nur Unrat angespült wurde, sondern auch Bürger ihre überfluteten Fahrzeuge teilweise auf den Kreuzungen haben stehen lassen. Stellenweise steht außerdem noch immer Wasser auf den Straßen.

Die Stadt Hemer teilt mit, dass die Straßen In den Weiden, Am Iserbach, Stephanopeler Straße, Stephanopel, Ihmerter Straße und die Rückertstraße in den nächsten Stunden begutachtet werden. Die Iserlohner Landstraße ist laut Auskunft der Polizei in Teilen gesperrt.

Massive Einschränkungen im ÖPNV am Donnerstag zu erwarten

Aufgrund von diversen Straßensperren im Verkehrsgebiet der MVG kommt es zu Ausfällen im Linienverkehr. Vor allem in und um Lüdenscheid und Altena geht nichts mehr. Die Linie 32 und 33 vom Hegenscheider Weg Richtung Dahle Hemer entfällt. Die Linie 3, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 85 entfallen bis auf Weiteres. Die S1 verkehrt über Wiblingwerde und Nachrodt nach Iserlohn.

Auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Iserlohn hat es Unwetterschäden gegeben. Der Zugverkehr auf der Linie RB 53 wird bis auf weiteres eingestellt.

Um sich einen Überblick über die Situation nach der Flut zu verschaffen, kommt der Krisenstab zusammen. In Iserlohn und Hemer haben sich zahlreiche Initiativen gebildet, um den Menschen, die besonders durch das Hochwasser getroffen wurden, zu unterstützen.

