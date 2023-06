So lief der Iserlohner Fahrradfrühling

Iserlohn. Die Werbegemeinschaft Iserlohn hatte zum zweiten Fahrradfrühling mit verkaufsoffenem Sonntag eingeladen. So ist es gelaufen.

Veranstaltungstitel und Jahreszeit passten am Sonntag nicht zusammen: Die Werbegemeinschaft Iserlohn lud zum zweiten Fahrradfrühling ein, aber das Wetter kam eher hochsommerlich daher. Das war aber auch die einzige Diskrepanz, denn ansonsten passte alles.

Ein ganz großes Lob von ihrem Chef Sven Wiedemeyer bekam Marlene Funk: Die Jahrespraktikantin von „Live Project“ hatte die Veranstaltung quasi allein gestemmt. Der 19-Jährigen, die im Oktober ein Studium beginnt, war es gelungen einen bunten Mix rund um das Thema Radfahren in die Innenstadt zu holen. Das ging los bei der Verkehrsunfallprävention der Polizei und endete mit der Präsentation der neuesten Gefährte.

„Wir sind sehr zufrieden, dass trotz Fronleichnam so viele Leute in die Stadt gekommen sind“, erklärte Werbegemeinschafts-Vorsitzender Volker Hellhake im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ihm und seiner Stellvertreterin Julia Steiner sei bewusst, dass „man vieles noch viel besser machen könnte“, aber dennoch sei die zweite Auflage ein Erfolg. Unterstützt wurde das Ganze vom Stadtmarketing.

Es gab auch Kritik, aber nicht an der Veranstaltung

Zwischen Schiller-, Markt- und Altem Rathausplatz hatten Interessierte die Gelegenheit, sich beispielsweise bei den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Tipps für Touren zu holen. Dieter Wileczelek sagte: „Viele, die mit dem Digitalen nicht so vertraut sind, holen sich bei uns die ,guten alten Karten’, die uns Sauerland-Tourismus zur Verfügung stellt.“ Außerdem, so Wileczelek, habe es am ADFC-Stand häufig Kritik gegeben an der Fahrradunfreundlichkeit Iserlohns.

Gesamtschule Seilersee siegt beim „Stadtradeln“

Trotz der Missstände scheint den Bürgerinnen und Bürgern das Thema Radfahren aber unter den Nägeln zu brennen. Das zeigt unter anderem die Rekordbeteiligung beim Stadtradeln, bei dem wie berichtet mit 126.000 Kilometern eine Verdopplung erzielt wurde. Gewonnen hat das Team der Gesamtschule Seilersee mit mehr als 56.000 Kilometern, gefolgt von der evangelischen Kirchengemeinde Hennen (12.059 km) und der Dead Pedals Society (11.611 km). In der Einzelwertung hatte Heinrich Humpert (2510 km) die Nase vorn, Platz zwei erreichte Ralf Bohemann (1801 km) und Florian Wegener (1375 km). Sie wurden auf der Bühne von Bürgermeister Michael Joithe ausgezeichnet, außerdem waren unter allen Teilnehmenden Sachpreise verlost worden.

Wie Radball funktioniert, zeigten die Mitglieder des RC Pfeil auf dem unteren Schillerplatz. Halsbrecherische Einlagen boten die BMX-Fahrer Jonas Sonnenberg aus Brühl, Gordon Brown aus Dortmund und Wilhelm Kittler aus Halberstadt. Für Freizeitradler gab es eine ergonomische Beratung und einen Stand eines Sattelhändlers.

Und all jene, die mit dem Drahtesel gar nichts am Hut haben, konnten den verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln nutzen. In diesem Zusammenhang fiel auf, dass einige Händlerinnen und Händler – nicht nur die Ketten, auch inhabergeführte Geschäfte – ihre Türen nicht geöffnet hatten. „Schade, dass die so eine Chance nicht nutzen“, sagte eine Seniorin, die vor einem geschlossenen Laden stand.

