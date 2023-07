So reduziert Kirchhoff Emissionen bei Stahlherstellung

Iserlohn. Das Iserlohner Unternehmen Kirchhoff hat CO2-Emissionen bei der Stahlherstellung reduziert. Durch welche Verfahren das gelingt.

Stahl ist der Hauptbestandteil kaltumgeformter Karosserieteile, wie das Unternehmen Kirchhoff Automotive sie unter anderem in Iserlohn-Sümmern produziert. Bei der Herstellung dieses Materials denkt man oft zunächst an energieintensive Hochöfen mit hohem CO2-Ausstoß. Doch es geht auch anders: Mit der Nutzung von „SSAB Fossil-free SteelTM“ spart Kirchhoff Automotive nach eigenen Angaben knapp 40 Prozent an Emissionen in der Herstellung eines Front-Stoßfängers ein.

„SSAB Fossil-free SteelTM“ ist ein Stahl, den das Unternehmen SSAB – Rohmateriallieferant von Kirchhoff Automotive – entwickelt hat. Der Stahl wird unter Verwendung eines neuen Verfahrens hergestellt, das DRI (direct-reduced iron, direkt-reduziertes Eisen) verwendet und keine fossile Energie nutzt. Stattdessen werden Biogas und fossil-freier Strom genutzt. Die Qualität und Eigenschaften dieses Materials sind dabei genauso gut wie die des konventionell von SSAB hergestellten Stahls, erklärt Kirchhoff in einer Pressemitteilung.

Zum dritten Mal ausgezeichnet

Kürzlich hat Kirchhoff SSAB in der Kategorie Rohmaterial als Lieferant des Jahres 2023 ausgezeichnet. Der schwedisch-finnische Stahlkonzern erhielt die Auszeichnung bereits zum dritten Mal. „Wir von SSAB streben eine enge Partnerschaft mit Kirchhoff Automotive an, um in den kommenden Jahren gemeinsam eine führende Rolle bei der Entwicklung und dem Einsatz von CO2-reduzierten bzw. -freien Stahlsorten im Automotive-Bereich einzunehmen“, sagte Roman Kaiser (Sales Director SSAB Europe).

Kirchhoff Automotive produziert sicherheitsrelevante Strukturbauteile für die internationale Automobilindustrie, zum Beispiel das vordere Crash Management System. Einzelne Bauteile werden im Kaltumformverfahren gefertigt, sie wiegen zwischen 300 Gramm und 1,3 Kilogramm. Der derzeit für dieses Crash Management System eingesetzte Stahl von SSAB hält einen Anteil von 40 Prozent an dessen CO 2 -Fußabdruck. Durch die Umstellung auf SSAB Fossil-free SteelTM (0,0 CO 2 e-Emissionen) wird dieser um 40 Prozent reduziert, wodurch im Jahr etwa 585.000 Kilogramm Emissionen eingespart werden.

„Bei Kirchhoff Automotive nehmen wir die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen sehr ernst. Die Partnerschaft mit SSAB ermöglicht es uns, unsere Bemühungen, CO 2 -reduzierte Lösungen zu unseren Kunden und auf die Straße zu bringen, weiter zu beschleunigen. Darüber hinaus wird sie dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsziele von Kirchhoff Automotive zu erreichen“, sagt Michael Rank, Global Executive Vice President Procurement.

