So schätzt Dr. Jan Philipp Burgard den US-Wahlkampf ein

Washington/Iserlohn. Der Iserlohner und ARD-Korrespondent Jan Philipp Burgard weiß von Notfallplänen, wenn Donald Trump die Wahl knapp verlierend würde.

Seit 2017 beobachtet der Journalist und Buchautor Dr. Jan Philipp Burgard nun schon als Korrespondent der ARD das politische und gesellschaftliche Leben in Amerika. Dank der Tatsache, dass die „Lebens- und Berufswurzeln“ des JP Burgard in Iserlohn und sogar auch bei der Heimatzeitung liegen und der Kontakt niemals abgerissen ist, ist es auch ziemlich unkompliziert möglich, den inzwischen wohl tatsächlich intimen Kenner der immer wieder schwankenden Verhältnisse jenseits des Atlantiks um eine ganz persönliche Einschätzung der Lage zu bitten. Und dies ist natürlich nur wenige Tage von einer vermutlichen Schicksalswahl von nicht unerheblicher Bedeutung.

Hallo Jan Philipp, in einem Interview mit einem Journalisten-Kollegen habe ich diesen Satz gelesen: „Das Hauptqualitätsmerkmal von Joe Biden ist: er ist nicht Donald Trump. Das ist nicht viel, aber es reicht vielleicht aus.“ Kann, darf oder muss man das so reduziert sehen?

Bei meinen Reisen durch Amerika habe ich tatsächlich viele Menschen getroffen, die sagten: „Joe Biden begeistert mich nicht, aber er ist immerhin das kleinere Übel.“ Man merkt Biden auch sein fortgeschrittenes Alter deutlich an. Es gelingt ihm nicht, die Leute mitzureißen wie damals Barack Obama. Aber in diesen turbulenten Zeiten scheinen sich viele Wählerinnen und Wähler schlicht nach Ruhe und Berechenbarkeit im Weißen Haus zu sehnen. Die strahlt Biden aus. Darüber hinaus versucht er, mit seiner Erfahrung und mit seiner Empathie zu punkten. Biden hat ja in seinem Leben mehrfach den Verlust von geliebten Menschen verkraften müssen und besitzt wohl auch deshalb die Fähigkeit, Mitgefühl und Trost zu spenden. Diese Stärke Joe Bidens ist eine Schwäche Donald Trumps. Dennoch erlebe ich die Anhänger des Präsidenten im Vergleich als deutlich euphorischer.

Gibt es trotz offensichtlich in vielen Punkten abweichender Faktenlage eine Erklärung für den offenbar unerschütterlichen Grund-Glauben an Trump bei seiner Wähler-Basis?

Trump gibt vielen Menschen immer noch das Gefühl, dass er für sie kämpft. Zum Beispiel hat er sich mit China angelegt und versucht, den amerikanischen Landwirten bessere Exportbedingungen zu verschaffen. Er spricht die Sprache der einfachen Leute. Er pfeift auf politische Korrektheit. Viele Aussagen, über die man in Deutschland die Nase rümpft, lassen seine Fans jubeln. Trump ist ein Phänomen. Egal was er sagt und tut – seine Wählerbasis liebt ihn.

Und noch ein Eindruck: Ohne Corona wäre seine Wiederwahl nur eine Formsache?

Vor Ausbruch der Corona-Krise war die Arbeitslosenquote in den USA auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Die Wall Street feierte ein Hoch nach dem anderen. Weil die Wirtschaft in den USA traditionell ein wahlentscheidendes Thema ist, hätte Trump ohne Corona wohl wirklich gute Chancen auf die Wiederwahl gehabt.

Kann man hinter der Erkenntnis stehen, dass einem Donald Trump ein gesunder Dow Jones deutlich wichtiger ist als ein gesundes amerikanisches Volk?

Genau das wirft Joe Biden ihm vor. Tatsächlich hat Trump als Corona-Krisenmanager viele Fehler gemacht. Aber seinen Satz, dass die Therapie nicht schlimmer sein dürfe als das Problem selbst, teilen viele Amerikaner. Millionen Menschen hier haben wegen der Lockdowns bereits ihre Jobs verloren. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit ist manchmal größer als vor Corona. Und viele Bürger trauen Trump zu, dass er die Wirtschaft wieder in Schwung bringt. „Trump ist ein Business-Man. Der weiß, wie er Amerika wieder nach vorne bringt“. Diesen Satz höre ich immer wieder.

Aus der Distanz nehmen wir eine deutliche Spaltung der amerikanischen Gesellschaft war. Die demokratisch-bürgerliche Mitte scheint nahezu komplett auszusterben. Und auch Wahrheiten scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Merkst Du das bei Deiner journalistischen Arbeit auch?

Leider ja. Neulich habe ich aus Kalifornien über die verheerenden Waldbrände berichtet. Biden macht den Klimawandel dafür verantwortlich. Trump sieht schlechtes Forstmanagement als Ursache. Nach meinen Gesprächen mit Wissenschaftlern und Feuerwehrleuten erkannte ich: Beide haben Recht. Aber viele Amerikaner sehen komplexe Themen nur noch durch die parteipolitische Brille. Schwarz oder weiß, dazwischen gibt es nichts. Auch die Verbreitung von Verschwörungstheorien ist eine Entwicklung, die mich schockiert.

Junge Menschen spielen in der europäischen Politik zunehmend eine Rolle. Selbst die China-Hongkong-Kontroverse wird von jungen Leuten dominiert. Kann man die Stimmung im „jungen Amerika“ mit wenigen Worten beschreiben?

Das „junge Amerika“ wirkt auf mich so politisiert wie lange nicht. Die Themen Klimawandel, Polizeigewalt gegen Schwarze und die coronabedingten Zukunftsängste lassen viele junge Menschen plötzlich politisch denken. Und in diesem Jahr dürfen mehr als 15 Millionen junge Amerikaner zum ersten Mal wählen. Ich bin gespannt, wie sie sich entscheiden.

Beobachter sagen, dass das Phänomen Trump politische, gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Folgen hätte, die weit über seine Präsidentschaft hinausgehen. Stimmt das so?

Die politische Streitkultur ist derzeit auf einem Tiefpunkt. Es könnte viele Jahre dauern, bis sich das wieder ändert. Ökonomisch hat Trump durch seine große Steuerreform die Staatsverschuldung explodieren lassen. Auch das wird in Zukunft spürbar sein. Umweltregulierungen wurden beseitigt, die auch nicht so einfach zurückgedreht werden können. Und unabhängig davon, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht, wird er ein großes Vermächtnis hinterlassen. Denn er konnte drei Richterposten am Obersten Gerichtshof besetzen. Die werden hier auf Lebenszeit ernannt. Und auch wenn sie offiziell unabhängig sind, werden diese drei Richter die Rechtsprechung wohl jahrzehntelang im Sinne der Republikaner prägen.

Du kommst viel rum in den Staaten. Stimmt es, dass weite Teile der Bevölkerung dem Trump-Narrativ, Deutschland sei u.a. in Fragen der NATO-Finanzierung ein Schmarotzer, Glauben schenken?

Dass Deutschland sich nicht an die NATO-Vereinbarung hält, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, ist ja kein Trump-Narrativ, sondern ein Fakt. Insofern fällt die Kritik des Präsidenten an Deutschland hier bei der Bevölkerung durchaus auf fruchtbaren Boden. Übrigens würde auch ein Präsident Biden von Deutschland verlangen, mehr Verantwortung für die eigene Verteidigung zu übernehmen.

Nun verliert Trump – Stand der Umfragen heute – vielleicht tatsächlich die Wahl – glaubst Du tatsächlich dann an bürgerkriegsähnliche Zustände in den Vereinigten Staaten?

Erstmal traue ich den Umfragen seit 2016 nicht mehr so recht, als Hillary Clinton überall haushoch führte und dann Donald Trump überraschend gewann. Aber zu deiner eigentlichen Frage. Ich komme gerade aus St. Louis zurück, wo wir eine Reportage über die „Proud Boys“ gedreht haben. Das ist eine sehr rechte Bruderschaft. Als Trump beim ersten TV-Duell gefragt wurde, ob er sich von dieser Gruppe distanzieren würde, sagte er: „Tretet zurück und haltet Euch bereit.“ Das haben die „Proud Boys“, mit denen ich gesprochen habe, als Ermutigung empfunden. „Wir werden Wahlergebnisse nicht einfach hinnehmen, wenn etwas faul ist“, sagte mir einer. Sie seien auf jeden Fall zu bewaffneten Protesten bereit, falls es zu Wahlbetrug kommen würde. Vor diesem „Wahlbetrug“ hat Trump ja in den vergangenen Wochen immer wieder gewarnt. Sollte es ein knappes Ergebnis geben, könnte der Präsident dieses anfechten. Fest steht: Die Polizei hat in einigen US-Bundesstaaten bereits Notfallpläne entwickelt, um auf Unruhen in den Tagen nach der Wahl vorbereitet zu sein.

Weitere Einblicke in das Seelenleben der Amerikaner vor der Wahl bietet die von Jan Philipp Burgard moderierte Sondersendung „Amerika vor der Wahl. Ein Stimmungsbild“. Sie läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf Phoenix.